6 loại cây 'nghe tên đã thấy tiền', nhiều người muốn trồng trong nhà để hút tài lộc

Trong quan niệm của nhiều người, cây cảnh không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát mà còn gửi gắm những mong ước về một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, những loại cây mang tên gọi gắn với tiền tài, phú quý thường được ưu ái lựa chọn để trang trí phòng khách, bàn làm việc hay góc sinh hoạt chung. Đây là 6 loại cây vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa may mắn theo quan niệm phong thủy, phù hợp để tô điểm cho ngôi nhà.

1. Cây tài lộc

Ngay từ tên gọi, cây tài lộc đã gợi liên tưởng đến tiền bạc và sự sung túc. Cây thường có tán lá xanh tươi, hình dáng gọn gàng, thích hợp đặt trên bàn làm việc, kệ trang trí hoặc trong phòng khách. Theo quan niệm phong thủy, loại cây này tượng trưng cho sự hanh thông trong công việc và những cơ hội tài chính tốt đẹp.

Để cây phát triển khỏe mạnh, nên đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải, thông thoáng và tránh luồng gió điều hòa thổi trực tiếp. Cây cần được tưới nước tùy theo độ ẩm của đất, tránh để rễ ngâm trong nước quá lâu. Ngoài ra, việc lau bụi trên lá và cắt bỏ những phần úa vàng sẽ giúp cây giữ được vẻ tươi tắn.

2. Cây ngọc bích

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Cây ngọc bích gây ấn tượng với những chiếc lá mọng nước, xanh bóng, có hình dáng gần giống đồng xu. Chính đặc điểm này khiến cây thường được liên tưởng đến tiền tài, sự tích lũy và thịnh vượng. Trong phong thủy, ngọc bích còn được xem là biểu tượng của sự phát triển bền vững, thích hợp với những người yêu thích cây cảnh và muốn tạo điểm nhấn xanh cho ngôi nhà.

Một ưu điểm của ngọc bích là có thể tạo hình thành cây bonsai với thân uốn lượn và tán lá đẹp mắt. Cây ưa sáng, vì vậy nên đặt gần cửa sổ hoặc ban công có nắng phù hợp, đồng thời tránh thay đổi môi trường đột ngột. Do lá và thân có khả năng tích trữ nước, cây không cần tưới quá thường xuyên. Chỉ nên tưới khi đất đã khô, đồng thời sử dụng chậu có lỗ thoát nước tốt để hạn chế thối rễ.

3. Cây kim tiền

Nhắc đến những loại cây cảnh có tên gọi gắn liền với tiền bạc, kim tiền gần như là lựa chọn không thể bỏ qua. Cây sở hữu những cuống lá khỏe khoắn, mọc vươn lên cùng các lá xanh bóng, tạo cảm giác đầy sức sống. Nhiều gia đình lựa chọn kim tiền để trang trí phòng khách, sảnh nhà hoặc văn phòng với mong muốn công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Kim tiền tương đối dễ chăm sóc và có thể thích nghi với môi trường trong nhà nếu được cung cấp đủ ánh sáng gián tiếp. Cây không thích đất quá ẩm nên cần kiểm tra đất trước khi tưới, tránh tưới liên tục khi phần đất bên dưới vẫn còn ướt. Khi lá xuất hiện dấu hiệu vàng hoặc thân mềm bất thường, gia chủ nên kiểm tra lượng nước và khả năng thoát nước của chậu.

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4. Cây phú quý

Cây phú quý nổi bật với những chiếc lá xanh xen sắc đỏ hoặc hồng ở phần viền, mang đến vẻ rực rỡ cho không gian sống. Tên gọi của cây gợi nhắc đến sự giàu sang, đủ đầy và cuộc sống sung túc. Nhờ màu sắc bắt mắt cùng kích thước vừa phải, cây thường được đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc những góc nhà cần thêm điểm nhấn.

Loại cây này phù hợp với môi trường có ánh sáng gián tiếp, không nên để dưới nắng gắt trong thời gian dài vì lá có thể bị cháy. Đất trồng cần tơi xốp, giữ ẩm vừa phải nhưng không đọng nước. Gia chủ cũng nên thường xuyên quan sát lá, loại bỏ những phần hư hỏng và vệ sinh bề mặt để cây duy trì vẻ đẹp.

5. Cây đế vương

Đúng như tên gọi, cây đế vương mang vẻ ngoài mạnh mẽ với những chiếc lá lớn, tán rộng và dáng cây nổi bật. Trong quan niệm phong thủy, cây tượng trưng cho quyền lực, vị thế và khát vọng thành công. Vì thế, đây là lựa chọn được nhiều người yêu thích khi muốn tạo không gian sang trọng, đặc biệt tại phòng khách rộng hoặc văn phòng làm việc.

Để cây sinh trưởng tốt, nên đặt ở nơi thoáng khí, có ánh sáng tán xạ và tránh nắng chiếu trực tiếp. Đất trồng cần thoát nước tốt, đồng thời được tưới khi bề mặt đất bắt đầu khô. Với những cây có tán lớn, việc lau lá định kỳ không chỉ giúp cây trông đẹp hơn mà còn hạn chế bụi bẩn tích tụ.

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6. Cây vạn lộc

Vạn lộc là loại cây cảnh được yêu thích nhờ màu lá nổi bật, thường pha trộn giữa xanh, hồng và đỏ. Tên gọi mang ý nghĩa về sự dồi dào, may mắn và tài lộc, khiến cây thường xuất hiện trong những không gian được chăm chút theo phong cách phong thủy. Với kích thước không quá lớn, vạn lộc phù hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ trang trí hoặc bàn phụ trong phòng khách.

Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và môi trường có độ ẩm phù hợp. Khi tưới nước, cần tránh để đất sũng kéo dài vì có thể gây tổn thương bộ rễ. Ngoài ra, nên bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu sinh trưởng của cây và thường xuyên kiểm tra lá để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

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