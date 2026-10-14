6 loại cá và hải sản mẹ bầu, trẻ nhỏ cần tránh để hạn chế nguy cơ sức khỏe

6 loại cá mẹ bầu, trẻ nhỏ nên tránh

Mẹ bầu và trẻ nhỏ không cần kiêng hoàn toàn hải sản, nhưng nên tránh một số loại cá có nguy cơ chứa nhiều thủy ngân dưới đây:

Cá mập

Cá mập là loài săn mồi lớn, có thể tích lũy thủy ngân qua chuỗi thức ăn. Đây là một trong những loại cá biển phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tránh do nguy cơ tiếp xúc với hàm lượng methylmercury cao.

Cá kiếm

Cá kiếm cũng thuộc nhóm cá lớn có nguy cơ tích lũy thủy ngân. Chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh, đặc biệt trong giai đoạn thai nhi và trẻ nhỏ đang phát triển. Vì vậy, mẹ bầu và trẻ nhỏ nên tránh loại cá này.

Cá thu vua

Không phải tất cả các loại cá thu đều có hàm lượng thủy ngân giống nhau. Cá thu vua là loại cần đặc biệt lưu ý vì có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao. Khi mua cá, người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ tên loài thay vì chỉ dựa vào tên gọi chung là cá thu.

Cá cờ (marlin)

Cá cờ là loài cá săn mồi lớn, có thể tích lũy thủy ngân trong cơ thể. Đây cũng là loại cá mẹ bầu và trẻ nhỏ nên tránh để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với methylmercury.

Cá nhám cam

Cá nhám cam là loài cá biển sâu thuộc nhóm cần tránh do nguy cơ tích lũy thủy ngân. Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, lựa chọn những loại cá ít thủy ngân sẽ là phương án phù hợp hơn để bổ sung dinh dưỡng.

Cá ngừ mắt to

Cá ngừ mắt to (bigeye tuna) có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn nhiều loại cá ngừ khác. Do đó, mẹ bầu và trẻ nhỏ nên tránh loại cá này.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả cá ngừ đều có mức thủy ngân như nhau. Khi lựa chọn, người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin về loài cá và nguồn gốc sản phẩm, tránh đánh đồng mọi loại cá ngừ.

Mẹ bầu và trẻ nhỏ nên tránh một số loại cá có nguy cơ chứa nhiều thủy ngân

Ngoài 6 loại cá trên, cần tránh hải sản sống hoặc chưa chín kỹ

Bên cạnh nguy cơ thủy ngân, cách chế biến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của hải sản. Mẹ bầu và trẻ nhỏ không nên ăn cá sống, sushi hoặc sashimi có cá sống, hàu, ốc, sò sống hay hải sản tái, chưa chín kỹ.

Những thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây ngộ độc và nhiễm khuẩn. Đặc biệt, phụ nữ mang thai có thể gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi mắc một số bệnh do thực phẩm. Vì vậy, hải sản cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Vậy mẹ bầu, trẻ nhỏ nên ăn hải sản nào?

Không nên vì lo ngại thủy ngân mà loại bỏ hoàn toàn cá và hải sản khỏi thực đơn. Cá hồi, cá rô phi, tôm, cua, ngao và sò thường thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp, có thể được sử dụng trong chế độ ăn phù hợp.

Cá và hải sản cung cấp protein, omega-3 cùng nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gia đình nên đa dạng các loại thực phẩm, ưu tiên nguồn hải sản ít thủy ngân, có xuất xứ rõ ràng và bảo quản đúng cách. Với trẻ nhỏ, cần chú ý độ tuổi, khẩu phần và cách chế biến phù hợp.

Để hạn chế rủi ro, mẹ bầu và gia đình có trẻ nhỏ nên ghi nhớ 4 nguyên tắc:

Tránh cá có hàm lượng thủy ngân cao,

Chọn hải sản đa dạng,

Không ăn sống hoặc chưa chín kỹ,

Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.