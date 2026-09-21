6 kiểu quần jeans bất chấp vòng xoay thời trang, năm nào mặc cũng đẹp

Dưới đây là 6 kiểu quần jeans đáng để đầu tư nếu bạn muốn xây dựng một tủ đồ lâu dài.

Jeans ống suông

Quần jeans ống suông có độ rộng vừa phải, tạo khoảng thoải mái cho đôi chân nhưng vẫn giữ được đường nét gọn gàng. Khác với những dáng quần oversized dễ gắn với một mùa mốt cụ thể, ống suông có tính cân bằng cao nên phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Kiểu quần này có thể đi cùng áo thun, sơ mi, áo len mỏng hoặc blazer. Khi phần thân dưới đã tương đối thoải mái, nên ưu tiên áo có phom gọn để tổng thể không bị nặng nề. Giày đế bệt, sneaker tối giản hoặc giày có độ cao vừa phải đều dễ kết hợp.

Quần jeans ống suông tạo khoảng thoải mái cho đôi chân nhưng vẫn giữ được đường nét gọn gàng

Quần jeans cạp cao

Cạp cao chưa bao giờ thực sự rời khỏi tủ đồ bởi khả năng định hình vòng eo và tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Đây cũng là một trong những phom dáng có tính ứng dụng cao, dễ điều chỉnh theo nhiều kiểu cơ thể và phong cách.

Muốn phát huy ưu điểm của jeans cạp cao, hãy kết hợp cùng áo croptop, áo ôm vừa hoặc sơ mi sơ vin. Áo khoác dáng ngắn, ngang hông cũng giúp giữ được tỷ lệ cơ thể thay vì che mất phần cạp.

Quần jeans xanh cổ điển

Có những món đồ không cần chạy theo màu sắc của mùa mốt và jeans xanh cổ điển là một ví dụ điển hình. Gam xanh denim truyền thống đóng vai trò như một màu trung tính, dễ kết hợp với cả trang phục sáng lẫn tối.

Đặc biệt, denim xanh có khả năng thay đổi theo thời gian: chất vải mềm hơn, màu sắc dịu xuống và tạo nên vẻ đẹp tự nhiên sau quá trình sử dụng. Từ áo trắng, be, xám đến những gam màu đậm như đỏ sẫm, xanh rêu hay nâu chocolate, tất cả đều có thể kết hợp hài hòa với kiểu jeans này.

Jeans ống loe

Với phần ống mở rộng từ đầu gối xuống, jeans ống loe tạo đường nét mềm mại và có khả năng kéo dài đôi chân, đặc biệt khi đi cùng giày có độ cao.

Để giữ hiệu ứng này, phần thân trên nên được tiết chế với áo ôm vừa, áo cổ vuông hoặc thiết kế có cấu trúc nhẹ ở vai. Áo khoác dáng ngắn cũng giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Nếu muốn tăng hiệu ứng chân dài, giày cao gót, đế xuồng hoặc giày đế dày là lựa chọn đáng cân nhắc.

Quần jeans ống loe tạo đường nét mềm mại và có khả năng kéo dài đôi chân

Baggy jeans

Baggy jeans ghi điểm nhờ phần hông và đùi rộng, đem lại cảm giác thoải mái khi vận động. Từ thời trang đường phố đến phong cách đời thường hiện đại, kiểu quần này liên tục được làm mới mà không mất đi bản sắc.

Bí quyết để baggy jeans không khiến tổng thể trở nên xuề xòa là cân bằng với phần thân trên. Áo thun dáng vừa, sơ mi sơ vin hoặc áo ôm nhẹ giúp tạo điểm nhấn. Khi phối cùng áo khoác, những thiết kế lửng hoặc có cấu trúc vai rõ ràng sẽ giúp trang phục trông gọn gàng hơn.

Barrel jeans

Barrel jeans nổi bật với phần đùi rộng, ống cong nhẹ và thu nhỏ dần về phía gấu. So với những dáng quần rộng thông thường, cấu trúc này tạo ra điểm kết thúc rõ ràng, giúp tổng thể không bị lùng bùng.

Tuy nhiên, độ cong và độ rộng là yếu tố quyết định. Một thiết kế được tiết chế sẽ dễ mặc lâu dài hơn những kiểu quá phồng, quá cầu kỳ. Với barrel jeans, áo ôm vừa, sơ mi sơ vin hoặc áo ngang hông giúp cân bằng hình khối. Giày mũi gọn, đế thấp hoặc cao vừa phải cũng giúp giữ đường cong đặc trưng của quần.

Điểm chung của 6 kiểu jeans này là khả năng vượt qua một mùa mốt. Thay vì phụ thuộc vào những chi tiết gây chú ý nhất thời, chúng dựa trên phom dáng cân đối, sự thoải mái và khả năng phối hợp linh hoạt. Vì vậy, nếu muốn xây dựng một tủ đồ bền vững, đây là những kiểu denim có thể tiếp tục đồng hành qua nhiều năm mà không dễ trở nên lỗi thời.