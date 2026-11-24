Khu tái định cư xã Ia Tul

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, các hạng mục hạ tầng tại 6 khu tái định cư ở các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song và Ia Dreh như san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện cơ bản hoàn thành.

Người dân khu tái định cư xã Ia Tul vui vẻ bên nhà mới

Ở 6 khu tái định cư này, người dân đã xây dựng khoảng 414 căn nhà, trong đó có nhiều căn nhà đã hoàn thành và người dân dọn vào ở. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã đề nghị các xã tiếp tục vận động người dân xây dựng nhà, di dời đến nơi ở mới.

Lực lượng quân đội tham gia hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư xã Ia Tul

Dự án khu tái định cư bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tỉnh Gia Lai triển khai tại 7 xã ở khu vực phía Tây tỉnh, tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, tại 6 xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song và Ia Dreh đầu tư xây dựng hạ tầng 6 khu tái định cư tập trung, bố trí cho 947 hộ dân.