6 khoản chi tiêu càng cắt càng nhẹ ví, cuộc sống gần như chẳng bị ảnh hưởng

Dưới đây là những khoản chi tiêu đang âm thầm “bào ví” của bạn mỗi tháng mà nếu cắt giảm, cuộc sống gần như không thay đổi.

Các gói thuê bao ít dùng

Một ứng dụng xem phim, gói nghe nhạc, bộ nhớ đám mây, phần mềm chỉnh ảnh, ứng dụng tập luyện hay dịch vụ đọc sách có thể chỉ tốn vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Từng khoản chi têu không đáng kể, nhưng khi cộng lại, đặc biệt với những gia đình cùng lúc duy trì nhiều tài khoản, con số có thể không nhỏ. Đáng nói hơn, đây thường là các khoản tự động gia hạn nên người dùng rất dễ quên.

Hãy kiểm tra lại các dịch vụ đã sử dụng trong 30 ngày qua. Nếu một gói gần như không dùng, tạm dừng hoặc hủy sẽ là cách tiết kiệm khá “nhẹ nhàng”.

Phí giao hàng từ những đơn mua nhỏ

Mua một món đồ 70.000 đồng và trả thêm 25.000 đồng phí vận chuyển có thể không khiến nhiều người bận tâm. Nhưng nếu tình trạng này lặp lại 10 - 15 lần mỗi tháng, phí giao hàng có thể trở thành một khoản đáng kể.

Cách đơn giản là gom các nhu cầu mua sắm, chọn thời điểm có ưu đãi vận chuyển hoặc mua một lần những món tiêu dùng thường xuyên.

Khoản tiết kiệm đến từ việc thay đổi thói quen đặt hàng chứ không phải cắt bỏ nhu cầu mua sắm.

Có nhiều khoản chi tiêu càng cắt càng nhẹ ví, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống

Thực phẩm mua về rồi bỏ

Không ít gia đình cố gắng tiết kiệm tiền ăn nhưng lại bỏ quên một nguồn lãng phí khác: thực phẩm không được sử dụng hết.

Rau củ hỏng trong tủ lạnh, trái cây quá chín, thịt để lâu hoặc gia vị hết hạn đều là những khoản tiền đã bỏ ra nhưng không tạo ra giá trị sử dụng.

Thay vì cắt giảm chất lượng bữa ăn, hãy giảm lượng thực phẩm bị bỏ đi. Lên thực đơn sơ bộ, kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ và mua lượng vừa đủ cho vài ngày có thể giúp giảm chi phí mà bữa ăn vẫn đảm bảo.

Đồ gia dụng mua trùng chức năng

Một chiếc hộp đựng mới vì thấy đẹp, thêm một chiếc chảo vì đang giảm giá, vài chiếc cốc, khăn hay món đồ trang trí dù ở nhà vẫn còn đồ dùng tương tự. Từng món có thể không đắt, nhưng kiểu mua sắm này kéo dài cả năm sẽ tạo thành một khoản đáng kể.

Trước khi mua đồ gia dụng, hãy thử đặt một câu hỏi: “Ở nhà đã có món nào làm được đúng việc này chưa?”. Nếu câu trả lời là có, rất nhiều món hoàn toàn có thể nằm lại trên kệ hàng mà cuộc sống vẫn không thiếu đi điều gì.

Nâng cấp đồ dùng dù món cũ vẫn đáp ứng tốt

Điện thoại vẫn hoạt động bình thường nhưng đổi máy vì camera tốt hơn. Tivi vẫn đáp ứng nhu cầu nhưng muốn màn hình lớn hơn. Chiếc xe đang sử dụng ổn nhưng bắt đầu muốn nâng cấp lên phiên bản cao hơn.

Nâng cấp không phải lúc nào cũng sai, nhưng đây thường là khoản chi tiêu lớn trong khi mức cải thiện chất lượng cuộc sống đôi khi không tương xứng.

Nếu thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng khoảng 80 - 90% nhu cầu, việc trì hoãn nâng cấp thêm 1 - 2 năm có thể giúp giữ lại một khoản tiền đáng kể.

Mua sắm để giải tỏa cảm xúc

Một ngày làm việc căng thẳng có thể khiến bạn mở ứng dụng mua sắm và đặt một món đồ. Cuối tuần buồn chán lại đi mua vài thứ vốn không nằm trong kế hoạch.

Điểm đáng lưu ý là mỗi lần mua thường không quá lớn nên rất khó nhận ra tác động đến ngân sách. Một chiếc áo, món đồ trang trí, mỹ phẩm hay phụ kiện nhỏ đều có thể trở thành khoản chi đáng kể nếu lặp lại thường xuyên.

Không nhất thiết phải cấm bản thân mua sắm. Một cách đơn giản hơn là áp dụng quy tắc chờ 24 - 48 giờ với những món không nằm trong kế hoạch. Sau khoảng thời gian này, nhiều “nhu cầu” có thể tự biến mất.