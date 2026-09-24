6 hoạt động, sự kiện lớn của Hội LHPN Việt Nam cuối năm 2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại chương trình

Chủ trì và phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trong giai đoạn cuối năm 2026, định hướng trọng tâm hoạt động của Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung vào các nội dung:

Một là, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2026; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện sâu rộng, đồng bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV trong toàn hệ thống Hội; Đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tổ chức tập huấn chuyên sâu về mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết.

Ba là, triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với phong trào "Bình dân học vụ số" và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, địa phương, đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Hội LHPN các cấp; vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung, đẩy mạnh số hóa tài liệu, chuẩn hóa, quản lý dữ liệu hội viên, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Quang cảnh họp báo

Một số hoạt động, sự kiện lớn cuối năm 2026

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, cho biết, thông tin về một số hoạt động, sự kiện lớn cuối năm 2026 của Hội LHPN Việt Nam

1. Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) và đón 10 đoàn đại biểu phụ nữ các nước ASEAN

Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) và đón 10 đoàn đại biểu phụ nữ các nước ASEAN là hoạt động đối ngoại quan trọng của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2026, được phê duyệt trong kế hoạch đối ngoại của Hội năm 2026 và hiện đang t rong giai đoạn triển khai các công tác chuẩn bị.

Phiên Đại hội đồng ACWO dự kiến tổ chức ngày 04/11/2026 tại Hà Nội với khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự, gồm 50 đại biểu quốc tế thuộc 09 đoàn nước thành viên ACWO và 01 đoàn quan sát viên (Đông Timor), mỗi đoàn 05 người; cùng 50 đại biểu Việt Nam là lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đối tác tại Việt Nam.

Hoạt động nhằm hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026 của Hội LHPN Việt Nam; nâng cao vị thế đối ngoại nhân dân của Hội trên trường quốc tế; góp phần thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực chung của Việt Nam trong thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

2. Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 (15/11 - 15/12/2026), Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó dự kiến Lễ mít tinh hưởng ứng được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi vào nửa cuối tháng 11.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ngành, Hội LHPN các cấp trên địa bàn và một số địa phương lân cận, cùng khoảng 400 đại biểu là hội viên, phụ nữ và người dân trực tiếp tham gia hưởng ứng.

Đây được coi là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của các cấp Hội, góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước bạo lực, đồng thời kêu gọi sự quan tâm, cam kết đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong tiến trình đạt được bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới là dịp Hội LHPN Việt Nam kêu gọi sự chung tay của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương và toàn xã hội tiếp tục đồng hành trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hành động về bình đẳng giới

3.Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026 tại 3 miền

Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng và các nội dung liên quan đến phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới có yếu tố công nghệ; góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhất là khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân.

Thông qua Cuộc thi, Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt có kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình, cách làm sáng tạo trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng xã hội số, công dân số, gia đình số an toàn, văn minh.

Cuộc thi được tổ chức ở quy mô cấp vùng, gồm 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam, với sự tham gia của các đội thi do Hội LHPN các tỉnh, thành phố lựa chọn, mỗi đội gồm 05 thành viên là cán bộ Hội, tuyên truyền viên, báo cáo viên, hội viên, phụ nữ tiêu biểu.

Dự kiến, khu vực miền Bắc có 15 đội thi; khu vực miền Trung có 11 đội thi; khu vực miền Nam có 08 đội thi. Các hội thi khu vực dự kiến được tổ chức trong quý IV/2026 tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Nội dung, hình thức tổ chức Cuộc thi được quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi.

4. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Hội

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, được triển khai từ ngày 10/8/2026 đến hết ngày 30/11/2026, hướng tới đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Hội trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số; tập trung vào các nhiệm vụ về dữ liệu số, hạ tầng số, phát triển nhân lực số và tăng cường kỷ luật thực thi, trong đó xác định ba nhiệm vụ trọng tâm cần tạo chuyển biến rõ nét:

(1) Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Phụ nữ và Bình đẳng giới,

(2) Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hội viên phụ nữ,

(3) Nâng cao năng lực và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội

Thông qua hoạt động này, Hội LHPN Việt Nam hướng tới hoàn thiện các nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số gồm dữ liệu bảo đảm chính xác, liên thông; công cụ số phục vụ quản trị, điều hành và đội ngũ cán bộ có khả năng ứng dụng hiệu quả công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Chương trình "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026"

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) tiếp tục triển khai Chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026" dự kiến trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cùng 2.010 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Điểm nổi bật của Chương trình là việc huy động sự tham gia của cộng đồng thông qua những hành động đơn giản, thiết thực: với mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc đủ điều kiện bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, NAPAS và Mastercard đóng góp 2.010 đồng; với mỗi km chạy hợp lệ trên nền tảng chạy trực tuyến đóng góp 2.010 đồng và mỗi km chạy trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện "Bước Chạy Sống Khỏe" đóng góp 20.100 đồng cho hoạt động tầm soát ung thư.

Qua đó, Chương trình cũng lan tỏa thói quen vận động, thanh toán hiện đại và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

6. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền

Trong năm 2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền, tập trung cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu đặc thù của trẻ em gái.

Một số hoạt động nổi bật gồm: phối hợp với UNICEF cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại trường học; Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hỗ trợ 06 trường tại Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; INTRACO hỗ trợ 05 trạm lọc nước tại Đà Nẵng, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và An Giang.

Đặc biệt, Trung ương Hội phối hợp với Công ty Cổ phần Diana Unicharm triển khai Chương trình "Là Con Gái Thật Tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương" năm học 2026 - 2027 tại 186 điểm trường thuộc 21 tỉnh, thành phố; trong đó xây dựng "Góc Nữ sinh" tại 100 trường thuộc 100 xã biên giới đất liền. Chương trình cung cấp sản phẩm vệ sinh thiết yếu, trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân cho nữ sinh. Lễ khởi động toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/10/2026 tại Trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội).

Thông qua chuỗi hoạt động, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành góp phần huy động nguồn lực cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho học sinh khu vực biên giới, đặc biệt là trẻ em gái; hướng tới môi trường học đường an toàn, thân thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ em.