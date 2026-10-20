6 HLV nguy cơ bị sa thải ở Premier League

Thất bại 0-5 trước Brighton khiến chiếc ghế của HLV Pierre Sage lung lay dữ dội. Crystal Palace thua 4 trận từ đầu mùa, trong khi màn trình diễn trước Brighton khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng.

Khi được hỏi liệu có được ban lãnh đạo trao thêm thời gian hay không, Sage thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không biết". Nhà cầm quân này cũng xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện tình hình. Dù vậy, theo The Athletic, Palace vẫn dự định cho Sage thêm cơ hội để vực dậy đội bóng.

Tình hình tại Manchester United không sáng sủa hơn. Kết quả hòa 1-1 trước Leeds kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Michael Carrick lên 6 trận. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" giành 3 điểm ở Premier League đã diễn ra từ tháng 8.

Phong độ thiếu ổn định khiến năng lực dẫn dắt đội bóng lâu dài của Carrick bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, HLV người Anh khẳng định ông không bận tâm đến tương lai, mà chỉ tập trung giúp MU chiến thắng. Lịch thi đấu sắp tới với Como, Bournemouth, Chelsea, Roma, Aston Villa và Liverpool có thể quyết định số phận của Carrick.

Alvaro Arbeloa chưa có khởi đầu như mong đợi sau khi rời Real Madrid. Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp ông tạm thời giảm bớt áp lực, nhưng Fulham vẫn bộc lộ nhiều vấn đề sau 4 thất bại và chỉ ghi được 4 bàn từ các tình huống bóng sống.

Cựu hậu vệ Liverpool khẳng định áp lực không phải điều xa lạ, bởi ông từng thi đấu và làm việc tại Real Madrid. Arbeloa tuyên bố không sợ mất việc, nhưng kết quả trên sân vẫn là thước đo quan trọng nhất.

Oliver Glasner từng giành 3 danh hiệu cùng Crystal Palace, nhưng chưa thể tái hiện thành công tại Nottingham Forest. Đội bóng này rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng sau khi chỉ thắng một trận và nhận 4 thất bại.

Vị HLV này còn phải đối mặt với sức ép từ chủ sở hữu Evangelos Marinakis, người vốn nổi tiếng quyết liệt khi đội bóng thi đấu dưới kỳ vọng. Mùa trước, Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và Sean Dyche đều lần lượt mất việc tại Forest.

Matthias Jaissle từng khởi đầu ấn tượng với 4 trận bất bại, trong đó có trận hòa Liverpool và chiến thắng trên sân Tottenham. Tuy nhiên, Newcastle hiện chững lại khi chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất tại Premier League.

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức có lý do để được thông cảm khi đội bóng mất nhiều trụ cột như Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon. Những cuộc đối đầu với Crystal Palace, Fulham, Arsenal và Brighton sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của ông.

Roberto De Zerbi từng giúp Tottenham trụ hạng thành công mùa trước, nhưng kỳ vọng tăng vọt sau khi CLB chi hơn 300 triệu bảng tăng cường lực lượng trong hè. Dù vậy, Spurs vẫn chưa tìm được sự ổn định.

Đội bóng thành London mới giành được 1 thắng tại Premier League sau 7 vòng. Ban lãnh đạo Tottenham có thể kiên nhẫn với De Zerbi sau khoản đầu tư lớn, nhưng việc sa thải Thomas Frank mùa trước cho thấy chiếc ghế của ông không được bảo đảm nếu thành tích tiếp tục sa sút.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.