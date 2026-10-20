6 HLV nguy cơ bị sa thải ở Premier League
Chưa HLV nào bị sa thải ở Premier League sau 7 vòng đấu, nhưng chuỗi kết quả đáng thất vọng đang đẩy Michael Carrick cùng nhiều đồng nghiệp vào tình thế nguy hiểm.
Thất bại 0-5 trước Brighton khiến chiếc ghế của HLV Pierre Sage lung lay dữ dội. Crystal Palace thua 4 trận từ đầu mùa, trong khi màn trình diễn trước Brighton khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng.
Tình hình tại Manchester United không sáng sủa hơn. Kết quả hòa 1-1 trước Leeds kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Michael Carrick lên 6 trận. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" giành 3 điểm ở Premier League đã diễn ra từ tháng 8.
Alvaro Arbeloa chưa có khởi đầu như mong đợi sau khi rời Real Madrid. Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp ông tạm thời giảm bớt áp lực, nhưng Fulham vẫn bộc lộ nhiều vấn đề sau 4 thất bại và chỉ ghi được 4 bàn từ các tình huống bóng sống.
Oliver Glasner từng giành 3 danh hiệu cùng Crystal Palace, nhưng chưa thể tái hiện thành công tại Nottingham Forest. Đội bóng này rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng sau khi chỉ thắng một trận và nhận 4 thất bại.
Matthias Jaissle từng khởi đầu ấn tượng với 4 trận bất bại, trong đó có trận hòa Liverpool và chiến thắng trên sân Tottenham. Tuy nhiên, Newcastle hiện chững lại khi chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất tại Premier League.
Roberto De Zerbi từng giúp Tottenham trụ hạng thành công mùa trước, nhưng kỳ vọng tăng vọt sau khi CLB chi hơn 300 triệu bảng tăng cường lực lượng trong hè. Dù vậy, Spurs vẫn chưa tìm được sự ổn định.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/6-hlv-nguy-co-bi-sa-thai-o-premier-league-post1690766.html