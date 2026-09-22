6 giờ truy bắt Võ Thành Nam SN 1995

Ngày 22/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Võ Thành Nam (SN 1995, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Võ Thành Nam thực hiện lại hành vi cướp giật. Ảnh: CA.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 13/9, Công an xã An Qui tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên tuyến đường đal liên ấp, đoạn qua ấp An Hòa, xã An Qui.

Nhận định vụ việc cần được nhanh chóng làm rõ, Ban Chỉ huy Công an xã An Qui huy động lực lượng triển khai xác minh, truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Võ Thành Nam, thu giữ tang vật gồm một xe máy và một dây chuyền vàng 18K có khối lượng 2,65 chỉ.

Đối tượng Nam xác định nơi cất giấu tang vật. Ảnh: CA.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nam khai nhận ngoài vụ việc ngày 13/9, trước đó đối tượng đã thực hiện thêm hai vụ cướp giật dây chuyền bằng thủ đoạn tương tự. Hai vụ này xảy ra vào ngày 2/9 tại ấp An Thới, xã An Qui và ngày 8/9 tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.