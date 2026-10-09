6 giờ sáng bất ngờ trên Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Chuyến tàu di sản đón những vị khách đầu ngày từ lúc 6 giờ sáng, chở đoàn đại biểu cùng du khách bắt đầu Hành trình về với xứ Trà. Trên chặng đường ấy, các toa tàu trở thành nơi giới thiệu sản vật địa phương, lời ca điệu múa của người Tày và hương vị chè của vùng đất vẫn được nhắc tới với danh xưng đệ nhất danh trà. Chuyến đi thuộc chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Du khách hào hứng check-in trên chuyến tàu di sản

Tàu bắt đầu lăn bánh đưa các đại biểu và du khách đến với Hành trình về với xứ Trà

Trên các toa tàu, các cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã bày trí sẵn những sản phẩm quảng bá du lịch, sản vật OCOP tiêu biểu của địa phương

Tại toa di sản, Đoàn Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc mở màn bằng tiết mục hát then chào ngày mới, đưa làn điệu quen thuộc của núi rừng Việt Bắc vào giữa khoang tàu

Điệu múa bát sinh động, khắc họa giàu chất nghệ thuật nếp sinh hoạt văn hóa của người Tày

Đại biểu cùng các du khách hào hứng tham gia

Ngoài phần văn nghệ, công nghệ số cũng góp mặt theo cách giản dị. Trên mỗi ghế ngồi đều có sẵn một mã QR, du khách chỉ cần mở điện thoại quét mã là nắm trọn thông tin về Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026

Khách được mời thưởng thức trà ngay trên tàu, để hương chè Thái Nguyên theo cùng chặng đường về xứ Trà