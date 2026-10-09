6 giờ sáng bất ngờ trên Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên
Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đưa “Chuyến tàu di sản” vào vận hành, nối Hà Nội với các vùng chè và điểm du lịch của tỉnh, mang hát then, múa bát và chén trà lên từng toa tàu.
Chuyến tàu di sản đón những vị khách đầu ngày từ lúc 6 giờ sáng, chở đoàn đại biểu cùng du khách bắt đầu Hành trình về với xứ Trà. Trên chặng đường ấy, các toa tàu trở thành nơi giới thiệu sản vật địa phương, lời ca điệu múa của người Tày và hương vị chè của vùng đất vẫn được nhắc tới với danh xưng đệ nhất danh trà. Chuyến đi thuộc chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
Nguồn Điện tử & Ứng dụng: https://dientuungdung.vn/6-gio-sang-bat-ngo-tren-chuyen-tau-di-san-ha-noi-thai-nguyen-18748.html