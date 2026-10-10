6 đơn vị du lịch và giáo dục chung tay làm sạch bờ biển Bãi Dài

Sáng 10-10, các đơn vị Movenpick Resort Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Duyên Hà Resort, Aquamarine Resort, Radisson Blu Resort Cam Ranh, Trung tâm Anh ngữ Embassy Language đã tham gia dọn rác, làm sạch bờ biển Bãi Dài (xã Cam Lâm).

Các đơn vị tham gia dọn rác tại Bãi Dài.

Trong khoảng thời gian 120 phút (từ 6 giờ đến 8 giờ), 115 thành viên đến từ 6 đơn vị trên đã thu gom, phân loại rác thải và xử lý những điểm rác tồn đọng dọc bờ biển Bãi Dài đoạn từ khu du lịch Radisson Blu Resort Cam Ranh đến Duyên Hà Resort. Khoảng 2 tấn rác đã được thu gom, vận chuyển khỏi bãi biển và khoảng 1 tấn gỗ mục được xử lý tại chỗ.

Rác được gom vào các túi và đưa đi xử lý.

Hoạt động góp phần trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bờ biển Bãi Dài, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch với cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường và khuyến khích du lịch có trách nhiệm. Theo dự kiến, hoạt động dọn rác biển sẽ được các khu du lịch duy trì hằng tháng và hướng đến một sáng kiến hợp tác dài hạn vì môi trường bền vững tại Bãi Dài.