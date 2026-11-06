6 đồn biên phòng Lào Cai triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”

Mô hình được triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Các đồn biên phòng phối hợp với nhà trường tổ chức ký kết nghĩa triển khai mô hình.

Theo đó, 6 đơn vị tham gia gồm các Đồn Biên phòng: Y Tý, A Mú Sung, Pha Long, Tả Gia Khâu, Mường Khương và Nậm Chảy, phối hợp với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Xây dựng “Góc Biên giới và Bộ đội Biên phòng” tại phòng truyền thống nhà trường; tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, kỹ năng tự lập cho học sinh; triển khai chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương”...

Trong khuôn khổ mô hình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Trong thời gian tiếp theo, căn cứ điều kiện thực tế, các đồn biên phòng và nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động, như: Chương trình “Tháng Ba Biên giới”, “Học kỳ trong quân đội”, “Biên cương Đêm hội trăng rằm”, “Tủ sách pháp luật số”...

Được biết, đối với các đồn biên phòng còn lại trên tuyến biên giới, việc triển khai mô hình sẽ được thực hiện phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng các trường liên cấp tại các xã, phường biên giới. Sau khi các trường hoàn thành, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ký kết nghĩa và triển khai thực hiện mô hình theo chủ trương đã đề ra.