Nhóm 6 đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Công an phường Hà Nam)

Trước đó, vào khoảng 0h30’ ngày 11/11, tổ công tác Công an phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi cắt trộm dây cáp điện tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam (thuộc Tổ dân phố 3, phường Hà Nam).

Tại hiện trường, các đối tượng sử dụng 2 xe mô tô làm phương tiện di chuyển, phân công một đối tượng cảnh giới, hai đối tượng còn lại dùng kìm cộng lực cắt dây cáp, kéo ra khỏi ống bảo vệ và cuộn lại để mang đi đốt lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng Công an đã thu giữ 66m dây cáp điện nhãn hiệu Tân Phú (loại 4Cx16), trị giá hơn 19,1 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận vào đêm 7/11, rạng sáng 8/11, cả nhóm 6 đối tượng đã cùng nhau đến khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, dùng kìm cắt trộm 47,3m dây cáp điện cùng chủng loại (trị giá hơn 13,7 triệu đồng), sau đó mang đốt lấy lõi đồng bán được 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, nhóm thiếu niên còn khai nhận đã thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại khu vực hồ 28ha ( thuộc Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) vào đêm 5/11, rạng sáng 6/11.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 2 xe mô tô, 2 kìm kim loại là phương tiện, công cụ gây án; 66m dây cáp điện và 28,5kg dây đồng tại các cơ sở thu mua phế liệu có liên quan.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện, gây thiệt hại tài sản tổng trị giá ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.