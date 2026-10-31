6 đội tranh tài tại chung kết Star Awards 2026 cụm Đà Nẵng

Các thí sinh tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ban tổ chức, tại cụm Đà Nẵng, vượt qua hơn 38.540 thí sinh, 100 thí sinh xuất sắc đã trải qua vòng bán kết với phần thi phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

Tại vòng này, 15 thí sinh xuất sắc nhất và 3 thí sinh chiến thắng phần thi video clip lập thành 6 đội thi để tham dự vòng chung kết (mỗi đội 3 thí sinh).

Các đội trải qua phần thi Khởi động nhanh với những câu hỏi kiến thức về văn hóa, địa lý, sản vật Việt Nam cùng những kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, tạo nền tảng cho các đội bước vào những thử thách tiếp theo.

Phần thi Trình bày ý tưởng khởi nghiệp và phản biện (chiếm 80% điểm), các đội lần lượt trình bày bằng tiếng Anh ý tưởng do nhóm đề xuất, làm rõ nhu cầu thực tiễn, sản phẩm hoặc dịch vụ, điểm khác biệt, giá trị mang lại và khả năng triển khai ban đầu.

Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cụm Đà Nẵng tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 12/12.

Từ năm 2017, Star Awards chính thức trở thành cuộc thi học thuật được đồng tổ chức bởi 6 cụm trường đại học trên toàn quốc gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Thái Nguyên và Cần Thơ.

Năm 2026, cuộc thi do Đại học Đà Nẵng đăng cai. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng phối hợp đoàn thanh niên các đại học quốc gia, đại học vùng, các trường đại học trọng điểm và doanh nghiệp tổ chức.

Không dừng lại ở việc kiểm tra năng lực tiếng Anh, Star Awards 2026 hướng đến việc khơi dậy tinh thần chủ động, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trong sinh viên.