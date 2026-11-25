Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến

Tham gia chương trình tập huấn có các thầy cô giáo và thí sinh đến từ 6 đội thi xuất sắc: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, ông Đặng Duy Quang - Trưởng ban Phóng viên Tạp chí Công Thương, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi đã phổ biến thể lệ, nội dung, cách thức tổ chức và tiêu chí chấm điểm các phần thi tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Các thầy cô giáo và thí sinh đến từ 6 đội thi xuất sắc: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình tập huấn trực tuyến

Theo đó, tại Vòng Chung kết, các đội sẽ trải qua 3 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Giải quyết tình huống pháp luật.

Ở phần thi thứ nhất - Tài năng, các đội thi sẽ giới thiệu về đội thi, đơn vị đại diện, các thành viên tham gia, đồng thời thể hiện bản sắc riêng, tinh thần đoàn kết và truyền tải thông điệp, cam kết hành động gắn với chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ở phần thi thứ hai - Kiến thức pháp luật, các đội thi sẽ đóng vai trò là những tuyên truyền viên pháp luật, lần lượt bốc thăm câu hỏi tình huống, tương tác với khán giả và trực tiếp giải thích, truyền tải kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ở phần thi thứ ba - Giải quyết tình huống pháp luật, các đội thi sẽ thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tiễn, năng lực sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phân tích, lập luận và phản biện thông qua hai nội dung: sân khấu hóa xử lý tình huống pháp luật và hùng biện.

Đội thi Trường Đại học Giao thông vận tải

Đội thi Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Đội thi Trường Đại học Điện lực

Để giúp các đội chuẩn bị tốt cho Vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã hướng dẫn kỹ năng xây dựng kịch bản sân khấu hóa, trong đó lưu ý lựa chọn vấn đề trọng tâm từ những câu chuyện gần gũi với đời sống; xây dựng tình huống có mâu thuẫn, quan điểm trái chiều; lồng ghép kiến thức pháp luật một cách tự nhiên; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi và truyền tải thông điệp có sức lan tỏa.

Các đội được khuyến khích khai thác yếu tố sáng tạo, hài hước, bất ngờ nhưng phải bảo đảm tính chính xác của nội dung pháp luật, không làm lu mờ thông điệp tuyên truyền.

Đội thi Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đội thi Đại học Bách khoa Hà Nội

Cũng tại buổi tập huấn, dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng ban Thư ký xuất bản Tạp chí Công Thương, thành viên Ban Tổ chức, Tổ trưởng Tổ trọng tài Cuộc thi, các đội đã tiến hành bốc thăm thứ tự thi, chủ đề sân khấu hóa và xác định các cặp thi đấu đối kháng.

Trên cơ sở chủ đề được bốc thăm, mỗi đội sẽ chủ động nghiên cứu, xây dựng kịch bản, lựa chọn bối cảnh, nhân vật và hình thức thể hiện, bảo đảm nội dung chính xác về pháp luật và có thông điệp tuyên truyền rõ ràng.

Các chủ đề sân khấu hóa tập trung vào những vấn đề thực tiễn như tiết kiệm điện trong trường học, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, chiếu sáng thương mại, lựa chọn thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, phát triển điện mặt trời mái nhà và giao thông xanh.

Ban Tổ chức cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các đội thi liên quan đến thể lệ, cách thức tổ chức và triển khai các phần thi.

Thông qua chương trình tập huấn, các đội thi có thêm kiến thức, kỹ năng để bước vào giai đoạn tập luyện, hoàn thiện các nội dung dự thi, sẵn sàng tranh tài tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.