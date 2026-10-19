6 địa điểm lý tưởng để tận hưởng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ở Hà Nội

Đi dạo, chụp ảnh ở phố Phan Đình Phùng

Với hàng cây xanh rợp bóng và vẻ đẹp cổ kính, phố Phan Đình Phùng trở thành địa điểm được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh và ngắm phố phường. Khu vực Bắc Môn, nhà thờ Cửa Bắc là những góc được nhiều người lựa chọn lưu lại hình ảnh mùa thu Hà Nội.

Dịp 20/10, bạn có thể dành một buổi sáng cùng mẹ, người yêu hoặc nhóm bạn đi bộ trên phố, chụp ảnh rồi ghé ăn sáng, uống cà phê ở khu vực gần đó. Nên chọn lúc ánh sáng dịu, mang giày dễ đi và linh hoạt tìm góc thưa người để cuộc hẹn thong thả hơn.

Hồ Gươm

Hồ Gươm là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích không gian ngoài trời và muốn có một buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Nơi đây gây ấn tượng với cảnh quan xanh mát, những công trình kiến trúc đặc trưng cùng các tuyến phố nhộn nhịp xung quanh, mang đến trải nghiệm vừa thư thái vừa thú vị.

Hồ Tây

Hồ Tây phù hợp với những cặp đôi muốn tìm một không gian thoáng đãng để thư giãn. Hai người có thể đi dạo ven hồ, ngắm hoàng hôn hoặc chọn một quán cà phê có tầm nhìn đẹp để trò chuyện.

Vào buổi xế chiều, bạn có thể cùng người thương đi một vòng quanh hồ bằng xe đạp hoặc xe máy, ngắm hoàng hôn đỏ lựng dần buông xuống sau những toà nhà thấp thoáng.

Khám phá ẩm thực và những góc phố cổ Hà Nội

Với những người thích không khí nhộn nhịp, phố cổ là địa điểm đáng cân nhắc. Các cặp đôi có thể cùng nhau thưởng thức phở, bún chả, kem Tràng Tiền hoặc khám phá những hàng quán quen thuộc. Đây cũng là dịp để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trên các con phố mang nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội.

Khám phá tour đêm Hà Nội

Nếu đã quen với những buổi hẹn ăn tối, uống cà phê, dịp 20/10 này bạn có thể cùng người thân khám phá Hà Nội qua một tour đêm như "Đêm thiêng liêng" tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, "Giải mã Hoàng thành Thăng Long"...

Khi những công trình cổ được thắp sáng, cảnh vật quen thuộc mang một vẻ khác, gợi tò mò ngay cả với người đã sống nhiều năm ở Thủ đô. Một lựa chọn đáng cân nhắc là tour "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong không gian về đêm, Khuê Văn Các in bóng xuống giếng Thiên Quang, ánh đèn làm nổi bật những đường nét kiến trúc, dẫn khách qua các khoảng sân và khu vườn bia Tiến sĩ.

Rạp chiếu phim

Một buổi xem phim cũng có thể trở thành lựa chọn thú vị trong ngày 20/10. Các cặp đôi hoặc gia đình có thể chọn bộ phim yêu thích, cùng thưởng thức đồ ăn nhẹ và dành thời gian trò chuyện sau buổi chiếu.