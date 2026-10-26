6 địa chỉ lý tưởng cho xu hướng du lịch đám cưới tại Việt Nam

Ảnh minh họa: The Anam Cam Ranh

Thị trường du lịch đám cưới đạt 15,4 tỷ USD vào năm 2025. Công ty nghiên cứu thị trường Fact MR ước tính thị trường này sẽ mở rộng lên 16,2 tỷ USD vào năm 2026 và đạt 26,8 tỷ USD vào năm 2036. Thị trường được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,1% trong giai đoạn 2026 - 2036.

Về thị trường nguồn, giới nhà giàu Ấn Độ gần đây đã tạo ra cơn sốt du lịch đám cưới mạnh mẽ - thị trường hiện nay ước tính khoảng 2,5 nghìn tỉ rupee (30 tỉ USD) và mức tăng trưởng gần 35% mỗi năm. “Thái Lan đang vươn lên cùng với Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia … trở thành các điểm nóng du lịch đám cưới năm 2026. Đó là nhờ các khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết nối đường bay ngắn và những lễ kỷ niệm nhiều ngày khó quên”, tác giả Susmita Das lưu ý trong bài viết mới đây trên nền tảng du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ).

Khoảng 31% hôn lễ hiện nay là du lịch đám cưới. Đòn bẩy thúc đẩy đà bùng nổ này không chỉ đến từ số lượng đám cưới, mà do cách các cặp đôi chi tiêu. Thay đổi rõ nhất là hướng đến trải nghiệm hơn là quy mô, nhiều cặp đôi hiện nay đầu tư ngân sách của mình vào ít khách mời hơn, nhưng sự kiện đáng nhớ hơn.

Trong bài phân tích về xu hướng du lịch đám cưới mùa thu năm 2026, đăng trên tạp chí Destination I Do (Mỹ) mới đây, tác giả Meghan Ely nêu rõ: Mùa thu luôn mang lại nguồn năng lượng lý tưởng cho các lễ kỷ niệm. Những điểm đến tổ chức đám cưới ngoạn mục nhất châu Á sẽ mang đến cho các cặp đôi bãi biển màu ngọc lam và khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo, các đỉnh núi mờ sương hay khu vườn truyền thống. Mỗi điểm đến đều tạo ra cơ hội để kết hợp sự lãng mạn với những trải nghiệm du lịch ý nghĩa.

Tại Việt Nam, sáu địa điểm dưới đây là những gợi ý hoàn hảo cho mùa cưới 2026 – 2027 mà các cặp đôi trong nước cũng như quốc tế có thể tham khảo.

LỄ CƯỚI BÊN BIỂN TẠI CAM RANH

Tọa lạc tại Bãi Dài – một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, The Anam Cam Ranh sở hữu khung cảnh thiên nhiên thơ mộng cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp dành cho ngày trọng đại. Các cặp đôi có thể lựa chọn không gian lễ cưới riêng tư ngay trên bãi cát mịn ngập nắng hoặc tại bãi cỏ xanh mướt hướng ra đại dương. Sự kết hợp tinh tế giữa hoa tươi trang trí, nắng và gió biển cùng giai điệu du dương của guitar và violin sẽ tạo nên những điểm nhấn lãng mạn khó quên.

Ảnh: The Anam Cam Ranh

Nằm ngay cạnh The Anam Cam Ranh, Axi Plaza gây ấn tượng mạnh với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hình dáng chiếc thuyền thúng truyền thống Việt Nam. Trung tâm hội nghị đa năng này mang đến sự linh hoạt tối đa với nhiều lựa chọn không gian tiệc cưới, từ bãi biển riêng, thảm cỏ ngoài trời rộng lớn, phòng đại tiệc sang trọng cho đến khu vực sân thượng thoáng đãng. Sự đa dạng về địa điểm mang đến cho các cặp đôi nhiều lựa chọn để hiện thực hóa từng ý tưởng, phù hợp với quy mô và phong cách của mọi buổi tiệc.

Ảnh: Axi Plaza Cam Ranh

TIỆC CƯỚI RIÊNG TƯ TẠI KÊ GÀ BAY

Sở hữu khung cảnh lãng mạn cùng dịch vụ hiếu khách nồng hậu, Azerai Kê Gà Bay giới thiệu các gói tiệc cưới với nhiều lựa chọn không gian trong nhà và ngoài trời.

Ảnh: Azerai Kê Gà Bay

Mỗi gói tiệc cưới của Azerai đều được thiết kế riêng, bảo đảm ngày trọng đại nhất trong đời của cô dâu, chú rể là một dấu ấn độc nhất như chính tình yêu của họ. Chỉ cách TP.HCM khoảng 2,5 giờ lái xe, Azerai Kê Gà Bay sở hữu khung cảnh biển xanh cát trắng lý tưởng cho lễ cưới tối đa 100 khách.

TIỆC CƯỚI ÊM ĐỀM BÊN DÒNG SÔNG HƯƠNG

Toạ lạc yên bình bên dòng Hương thơ mộng của cố đô, Azerai La Residence Huế sở hữu không gian cổ điển và lãng mạn hứa hẹn mang đến cho các cặp đôi một ngày trọng đại đáng nhớ.

Ảnh: Azerai La Residence Huế

Với quy mô lên đến 300 khách, các gói tiệc cưới tại đây được thiết kế theo từng chủ đề ấn tượng, đặc biệt là tiệc cưới ngoài trời bên hồ bơi hướng nhìn ra dòng sông Hương luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi.

TIỆC CƯỚI PHONG CÁCH TẠI HÀ NỘI

Sofitel Legend Metropole Hà Nội – nơi huyền thoại điện ảnh Charlie Chaplin từng nghỉ trăng mật năm 1936 – vẫn luôn là biểu tượng của sự sang trọng vượt thời gian.

Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Khách sạn có ba địa điểm tổ chức cưới đầy phong cách: Sảnh Thăng Long thanh lịch đậm chất Pháp, không gian hội thảo La Veranda tinh tế và Le Balcon du Metropole – khu vườn thơ mộng giữa lòng thành phố. Tiệc cưới tại Metropole là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Đông – Tây tinh tế, hoa trang trí được thiết kế riêng, dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp và không khí lãng mạn cổ điển hiếm nơi nào có.

TIỆC CƯỚI ĐẬM CHẤT DI SẢN TẠI YÊN TỬ

Lợi thế của điểm đến Yên Tử (Quảng Ninh) là có cảnh quan thiên nhiên đẹp và chiều sâu văn hóa - lịch sử mang âm hưởng Phật giáo. Trong đó, cảnh quan và kiến trúc của Legacy Yên Tử – MGallery được thiết kế bởi Bill Bensley, kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu trong ngành khách sạn. Ngói đỏ, sân gạch, dầm gỗ lớn… toát lên cảm giác như một phần tự nhiên của Yên Tử, hơn là một dự án hiện đại. Mỗi một yếu tố kiến trúc, spa, ẩm thực cho đến nhịp điệu trải nghiệm, tất cả đều xoay quanh di sản và sự chiêm nghiệm.

Ảnh: Legacy Yên Tử – MGallery

Khác với nhiều khu nghỉ dưỡng chỉ xa xỉ, Legacy Yên Tử – MGallery thực sự thuộc về ngọn núi. Điều này, mang lại cho đám cưới một cảm giác bình an, tỉnh thức, tĩnh tại cùng đa dạng lựa chọn địa điểm: từ tiệc cưới ngoài trời giữa khung cảnh trong lành của miền Non thiêng, đến sảnh tiệc Diên Hồng với phong cách kiến trúc cung đình sang trọng. Mỗi không gian đều mang một sắc thái riêng, để ngày trọng đại của đôi uyên ương trở thành kỷ niệm đáng nhớ trọn đời.

TIỆC CƯỚI “VÔ THỰC” GIỮA NÚI RỪNG SAPA

Ville De Mont Mountain Resort, nằm ở độ cao khoảng 1.600m so với mực nước biển. Sân khấu hình bán nguyệt nhô ra phía thung lũng, xung quanh là khung cảnh hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn và thung lũng Mường Hoa, là nơi cô dâu và chú rể đã chia sẻ lời thề nguyền trong một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở nơi được mệnh danh là thửa ruộng bậc thang đẹp và lớn nhất Sa Pa, khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ không thể lặp lại.

Ville De Mont Mountain Resort

Khu nghỉ dưỡng có 39 biệt thự được xây dựng thủ công trong khoảng 5 năm, với sự tham gia của các nghệ nhân và người H'Mông địa phương. Những vật liệu như đá tự nhiên, gỗ và kính được sử dụng để kết nối không gian nghỉ dưỡng với cảnh quan xung quanh. Dù là mùa nước đổ lấp loáng, mùa lúa chín vàng rực rỡ hay mùa mây trôi bảng lảng, màu váy trắng cô dâu hòa hợp tuyệt đẹp với nét hoang sơ của núi rừng nơi đây.