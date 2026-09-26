6 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày cần biết

Ung thư dạ dày có thể gặp ở nhiều độ tuổi, nhưng nam giới có nguy cơ mắc cao hơn nữ giới. Ung thư dạ dày cũng liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (H. Pylori), hút thuốc lá, chế độ ăn nhiều muối và thường xuyên sử dụng thực phẩm hun khói, ướp muối hoặc bảo quản không phù hợp.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư dạ dày?

Người nhiễm H. Pylori: Nhiễm H. Pylori kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày. Vi khuẩn này có thể gây viêm dạ dày mạn tính, teo niêm mạc, dị sản ruột và những biến đổi tiền ung thư ở một số người. Điều trị tiệt trừ H. Pylori có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Nội dung Những ai có nguy cơ mắc ung thư dạ dày? 6 dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý Không nên chờ đến khi triệu chứng nặng mới đi khám

Người hút thuốc lá: Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn người không hút. Vì vậy, bỏ thuốc không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác mà còn góp phần giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Người có chế độ ăn nhiều muối và thực phẩm bảo quản: Thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều muối, hun khói, ướp muối hoặc bảo quản không phù hợp có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Ngược lại, chế độ ăn đa dạng, có rau xanh và trái cây là lựa chọn có lợi cho sức khỏe nói chung.

Người có bệnh lý hoặc tổn thương tiền ung thư ở dạ dày: Viêm teo dạ dày mạn tính, dị sản ruột, thiếu máu ác tính và một số loại polyp tuyến dạ dày có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Người từng phẫu thuật cắt một phần dạ dày cũng thuộc nhóm cần được bác sĩ đánh giá nguy cơ và theo dõi phù hợp.

Người có tiền sử gia đình hoặc bệnh lý di truyền: Người có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con mắc ung thư dạ dày có nguy cơ cao hơn dân số chung. Một số hội chứng di truyền như ung thư dạ dày lan tỏa di truyền, hội chứng Lynch, đa polyp tuyến gia đình (FAP), Peutz-Jeghers và Juvenile Polyposis cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Ung thư dạ dày khá phổ biến và thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm.

6 dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường ít triệu chứng hoặc chỉ gây những biểu hiện không đặc hiệu. Khi xuất hiện, các triệu chứng có thể tương tự nhiều bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Đầy bụng, khó tiêu, nhanh no

Người bệnh có thể cảm thấy đầy tức, khó chịu vùng bụng hoặc nhanh no dù chỉ ăn một lượng nhỏ. Đây là những triệu chứng thường gặp ở nhiều bệnh lý tiêu hóa và không đồng nghĩa với ung thư dạ dày. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng tăng, cần đi khám để được kiểm tra.

Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị

Đau bụng, đặc biệt ở vùng trên rốn, có thể xuất hiện ở người bệnh ung thư dạ dày. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng thường gặp trong viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản và nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào cảm giác đau.

Chán ăn, buồn nôn

Mất cảm giác thèm ăn, nhanh no hoặc buồn nôn kéo dài có thể khiến người bệnh giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Nếu những triệu chứng này kéo dài, đặc biệt khi kèm sụt cân, cần đi khám.

Sụt cân không chủ ý, mệt mỏi

Sụt cân không rõ nguyên nhân, nhất là khi diễn ra trong thời gian ngắn và đi kèm chán ăn, đau bụng hoặc buồn nôn, là dấu hiệu cần được đánh giá.

Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen

Đây có thể là biểu hiện của xuất huyết đường tiêu hóa. Không phải mọi trường hợp đều do ung thư, nhưng nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen cần được khám sớm, đặc biệt khi kèm chóng mặt, mệt lả hoặc dấu hiệu mất máu.

Ợ nóng, ợ chua kéo dài

Ợ nóng và khó tiêu khá phổ biến, phần lớn không phải dấu hiệu của ung thư dạ dày. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện cùng sụt cân, nôn ói, khó nuốt, đau thượng vị hay xuất huyết tiêu hóa, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Không nên chờ đến khi triệu chứng nặng mới đi khám

Các triệu chứng trên không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư dạ dày. Nhiều bệnh lý lành tính cũng có thể gây những biểu hiện tương tự. Tuy nhiên, chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài có thể làm chậm quá trình chẩn đoán.

Người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nhiễm H. Pylori, viêm teo dạ dày, dị sản ruột hoặc một số hội chứng di truyền cần trao đổi với bác sĩ về kế hoạch theo dõi. Ở những nhóm nguy cơ phù hợp, nội soi tiêu hóa trên có thể được sử dụng để phát hiện tổn thương bất thường và sinh thiết khi cần.

Ung thư dạ dày được phát hiện càng sớm càng có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả. Khi xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa kéo dài, đặc biệt là sụt cân không chủ ý, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chán ăn hoặc nhanh no, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân thay vì tự dùng thuốc kéo dài.