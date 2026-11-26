Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Trịnh Quốc Công, Hà Thế Long, Sồng A Ria (công chức địa chính xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ - nay thuộc xã Vân Hồ), Lý Bá Nam (nguyên Giám đốc chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ cũ), Ngô Văn Tho (viên chức chi nhánh VPĐKĐĐ) và Tếnh A Chìa (nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ).

Cơ quan CSĐT đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (từ trái sang). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2021-2023, các bị can trên đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ).

Hành vi này dẫn đến việc cấp 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của các bị can. Ảnh: CACC

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.