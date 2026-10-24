6 cư dân giải cứu bé gái ba tuổi bị treo lơ lửng bên ngoài căn hộ tầng 12

Từ ban công tầng 11, các cư dân đã rướn người ra ngoài và dùng một chiếc ghế nhỏ để đỡ lấy đứa trẻ, ngăn không cho bé rơi xuống.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong đó có tờ The Beijing News, sự việc xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến. Đầu của bé gái ba tuổi này bị mắc kẹt vào các thanh chắn an toàn ở cửa sổ tầng 12, khiến cơ thể bé bị treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà.

Những cư dân phát hiện ra đứa trẻ đã lên tiếng kêu cứu trong nhóm trò chuyện của khu chung cư. Ngay sau đó, sáu cư dân đã thay phiên nhau đỡ lấy đứa trẻ bằng cách sử dụng một chiếc ghế nhỏ trong khi rướn phần lớn cơ thể ra ngoài cửa sổ từ ban công tầng 11.

Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã triển khai một tấm đệm hơi cứu hộ bên dưới tòa nhà. Do không có người giám hộ nào ở nhà, các nhân viên cứu hỏa đã phá cửa chính, cắt bỏ khung sắt bảo vệ cửa sổ và giải cứu thành công đứa trẻ.

Một cư dân sống tại khu chung cư, họ Cheon, cho biết: "Sau khi phát hiện bé gái bị mắc kẹt, các cư dân đã kêu gọi sự giúp đỡ thông qua nhóm trò chuyện của chung cư, và một nhân viên bảo vệ đã đến hỗ trợ công tác cứu hộ".

Ông Woo, quản lý khu chung cư, giải thích rằng, nhân viên bảo vệ cùng một nhân viên ban quản lý đã vào căn hộ nằm ngay bên dưới căn hộ của bé gái. Ông cho biết: "Hai người họ đã rướn người ra ngoài cửa sổ để đỡ lấy bé gái. Suốt cả buổi sáng, mọi người đều vô cùng khẩn trương; cả cộng đồng cư dân chung cư đều dành sự quan tâm sâu sắc đến tình trạng của cô bé".

Cha của đứa trẻ, họ Jang, cho biết ông đang đi làm, còn vợ ông thì vừa ra ngoài mua thực phẩm khi sự việc xảy ra. Ông chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn những người hàng xóm và các nhân viên ban quản lý đã giúp đỡ". Về tình trạng của con gái mình, ông cho biết: "Thật may mắn là cháu không hề hấn gì".

Cục Công an Trương Bình (Zhangping) thông báo rằng, sáu cư dân tham gia vào cuộc giải cứu sẽ được vinh danh là "công dân dũng cảm". Thông tin chi tiết về sự ghi nhận này đã được đăng tải trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Trương Bình.