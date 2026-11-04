6 con voi rừng kéo về phá lán trại và vườn chè

Ngày 4.11, ông Lê Tuấn Anh, Trưởng bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn, cho biết, từ đầu tháng đến nay, người dân liên tiếp phát hiện đàn voi rừng xuất hiện vào ban đêm tại khu vực sản xuất gần bìa rừng.

Đàn voi đã phá hỏng lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận, đồng thời gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân.

Qua theo dõi, đàn voi hiện có 6 con, gồm một voi đực và 5 voi cái. Trong đàn có voi mẹ đã hàng chục năm tuổi, một voi đực khoảng 4 tuổi và con nhỏ nhất mới khoảng một tuổi.

Voi rừng xuất hiện tại lán trại của người dân ở xã Anh Sơn. Ảnh cắt từ clip

Theo người dân, đàn voi thường tìm đến những khu vực gần lán trại, vườn chè để kiếm thức ăn và muối khoáng. Khi phát hiện voi tiến gần khu dân cư, bà con thường đốt lửa để xua đuổi, hướng đàn voi quay trở lại rừng. Tuy nhiên, việc đàn voi thường xuyên xuất hiện vào ban đêm vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Người dân bản Cao Vều cho biết, đàn voi thường xuất hiện tại địa bàn vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch và có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau mới di chuyển sang khu vực khác.

Trong mùa hè, đàn voi thường được phát hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm, Nghệ An hiện có khoảng 14-16 cá thể voi hoang dã, đứng thứ ba cả nước, sau Đắk Lắk và Đồng Nai.

Trong đó, khu vực vùng lõi và vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, trải rộng trên địa bàn ba huyện Con Cuông, Anh Sơn và Tương Dương cũ, có 3 đàn với khoảng 11-13 cá thể. Ngoài ra, xã Mường Chọng (huyện Quỳ Hợp cũ) có một cá thể và huyện Quỳ Châu cũ có hai cá thể.

Riêng đàn voi thường xuất hiện tại khu vực xã Anh Sơn trước đây có 8 con. Tuy nhiên, trong các năm 2023 và 2025, hai cá thể voi đực đã chết, khiến số lượng đàn hiện chỉ còn 6 con.

Lán trại công nhân bị đàn voi phá hỏng

Tình trạng voi rừng thường xuyên tìm đến khu vực dân cư, phá hoại hoa màu có liên quan đến sự thu hẹp sinh cảnh sống. Việc một số diện tích rừng nguyên sinh được chuyển đổi sang rừng sản xuất, thiếu hành lang di chuyển, nguồn thức ăn và muối khoáng khiến voi phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Bên cạnh đó, một số cá thể voi sống đơn lẻ, thiếu bạn tình cũng có thể trở nên hung dữ hơn, nhất là vào mùa sinh sản.

Sự xuất hiện của đàn voi rừng cho thấy giá trị đa dạng sinh học và sự hiện diện của các loài động vật hoang dã tại khu vực miền Tây Nghệ An.

Tuy nhiên, những thiệt hại về tài sản và nguy cơ xung đột giữa người với voi cũng đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo vệ sinh cảnh, duy trì hành lang di chuyển và hướng dẫn người dân ứng phó an toàn khi voi xuất hiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi gặp voi rừng, người dân không nên tự ý tiếp cận, kích động, vây đuổi hoặc tìm cách xua voi ở cự ly gần. Cần giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn và thông báo cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp.