Pochettino có thể thực hiện cuộc cải tổ mạnh tay.

Trong chương trình "Stick to United" thuộc The Overlap Daily, Neville thẳng thắn chỉ ra những cái tên không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn của MU. Theo cựu hậu vệ người Anh, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Mason Mount nên nằm trong nhóm đầu tiên phải ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Hai cái tên còn lại trong danh sách là Marcus Rashford và Joshua Zirkzee. Neville cho rằng MU cần mạnh tay thanh lọc đội hình để tạo không gian cho những nhân tố mới phục vụ dự án của Pochettino.

Bên cạnh đó, cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" đề xuất để trung vệ trẻ Ayden Heaven chuyển đến một CLB tại Championship theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Ngoài ra, Neville cũng dự báo MU sẽ cần thêm một đợt thanh lý sau đó. Luke Shaw, Harry Maguire, Diogo Dalot và Bruno Fernandes là những cầu thủ có thể phải cân nhắc tương lai. Trong khi đó, đội bóng cần thêm thời gian đánh giá Carlos Baleba và Youri Tielemans, hai tiền vệ gia nhập CLB vào mùa hè năm ngoái.

"Tôi nghĩ sớm nhất cũng phải mất hai mùa giải để giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí, quá trình này có thể kéo dài ba năm", Neville nhận định.

Neville khuyên MU nên bán Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, quan điểm của Neville về Dalot có thể gây tranh cãi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đang chịu sức ép lớn sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục và từng bị chính khán giả tại Old Trafford la ó.

Tuy nhiên, Neville cho rằng Dalot đang trở thành mục tiêu chỉ trích quá dễ dàng. Anh nhấn mạnh cầu thủ này thường xuyên phải thi đấu trái sở trường ở vị trí hậu vệ trái dưới thời Ruben Amorim.

"Dalot không phải cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thiếu nỗ lực. Nếu được chơi trong hệ thống bốn hậu vệ, tôi nghĩ cậu ấy vẫn có thể làm tốt", Neville phân tích.

Theo huyền thoại MU, Martinez, De Ligt và Mazraoui mới là những cái tên cần được thanh lý trước Dalot. Đây là quan điểm đáng chú ý trong bối cảnh Pochettino được kỳ vọng sẽ thực hiện cuộc cách mạng nhân sự tại Old Trafford.

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