Ông Jensen Huang - Ảnh: Getty Images

Ngày 23/11, Hội đồng Quản trị Nvidia nhất trí khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, chưa đầy một tuần sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Harvey Jones tuyên bố các thành viên hội đồng không có ý định đưa ông trở lại lãnh đạo công ty chế tạo chip này.

Diễn biến trên đảo ngược hoàn toàn tình thế trước đó. Ngày 12/11, ông Huang từ chức sau khi truyền thông đưa tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc là gián điệp của Bắc Kinh.

Ông Jones khi đó cho biết ông Huang rời vị trí vì những thông tin liên quan đến “hành vi cá nhân không phù hợp với quy tắc ứng xử, chuẩn mực và văn hóa của công ty”. Cổ phiếu Nvidia sau đó giảm mạnh, đóng cửa ở mức 125,53 USD ngày 20/11, bất chấp kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Đây cũng là tuần giao dịch tệ nhất của cổ phiếu này kể từ năm 2008.

Sau đó, một chiến dịch kiến nghị đưa ông Huang trở lại được phát động và thu hút hơn 200.000 chữ ký.

Hội đồng Quản trị Nvidia cho biết đã nhận được ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ về những rủi ro an ninh quốc gia có thể phát sinh từ hành vi của ông Huang. Công ty đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra hành vi của ông.

Tuy nhiên, việc Hội đồng Quản trị đột ngột thay đổi quyết định, vai trò của chính quyền Tổng thống Trump và những nghi vấn kéo dài về hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi đối với nhà đầu tư và các nhà lập pháp.

WASHINGTON ĐÃ CAN THIỆP RA SAO?

Cũng trong ngày 23/11, Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, đề nghị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước ủy ban về vụ việc tại Nvidia.

Yêu cầu này làm gia tăng sức ép buộc cả Nvidia và chính quyền ông Trump phải giải thích họ đã nắm được những thông tin gì liên quan tới vụ việc và vào thời điểm nào.

Ông Reed cũng đề nghị ông Huang công bố nội dung trao đổi với ông Trump, đồng thời yêu cầu Nvidia công khai bản ghi cuộc gọi giữa Tổng thống và Hội đồng Quản trị công ty.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Gabe Amo, thành viên cấp cao thứ hai của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận định việc ông Huang trở lại có thể khiến phạm vi giám sát của Quốc hội mở rộng, thay vì khép lại vụ việc. Theo ông, các nhà lập pháp cũng cần xem xét vai trò của những quan chức chính quyền tham gia các quyết định ảnh hưởng đến Nvidia và hoạt động bán chip sang Trung Quốc.

VÌ SAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NVIDIA ĐỔI Ý?

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3 ngày 17/11, ông Jones cho biết Hội đồng Quản trị đã chấp nhận đơn từ chức của ông Huang và không có ý định khôi phục chức vụ cho ông.

Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, Hội đồng Quản trị nhất trí đưa ông Huang trở lại sau khi trao đổi với ông và nhận được ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ.

Về phần mình, ông Trump cho biết đã trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị Nvidia và chính quyền đưa ra những bảo đảm dựa trên thông tin đang nắm giữ. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị công ty chưa công bố chi tiết những thông tin này.

“Hội đồng Quản trị Nvidia đã làm điều chúng tôi muốn họ làm”, ông Trump nói với hãng tin CNBC, đồng thời khẳng định đã “thực hiện thỏa thuận” để ông Huang trở lại.

Theo nguồn tin của trang Semafor, ông Trump thậm chí gọi điện vào một cuộc họp của Hội đồng Quản trị Nvidia để thuyết phục các thành viên phục chức cho ông Huang. Chính vì vậy, Thượng nghị sĩ Reed yêu cầu công khai nội dung trao đổi giữa các bên.

RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG QUỐC CÒN LỚN ĐẾN ĐÂU?

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang tìm lời giải cho những nghi vấn về việc sản phẩm Nvidia bị buôn lậu sang Trung Quốc, khả năng số hàng này được chuyển hướng phục vụ mục đích quân sự và nguy cơ góp phần nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) của Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, Hạ viện sẽ phỏng vấn kín ông Huang vào ngày 1/12 và Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia - ông Tim Teter - vào ngày 2/12. Đến ngày 3/12, ông Huang sẽ điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện liên quan tới việc Nvidia triển khai biện pháp tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

“Cuộc điều tra nội bộ ngắn ngủi của Hội đồng Quản trị Nvidia và việc phục chức ông Jensen Huang không thể xóa bỏ những mối đe dọa cùng các nghi vấn về an ninh quốc gia cần được làm rõ”, các hạ nghị sĩ John Moolenaar, Rick Crawford và Brian Mast nêu trong tuyên bố chung.

Cuộc điều tra của 3 nghị sĩ này có thể xem xét mức độ hiểu biết của Nvidia về những khách hàng và nhà phân phối liên quan của mình, cũng như các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà công ty đã áp dụng.

NVIDIA SẼ GIÁM SÁT ÔNG HUANG RA SAO VÀ AI CÓ THỂ KẾ NHIỆM?

Nvidia cam kết sẽ tuyển một giám đốc tuân thủ, đồng thời thành lập ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Ông Josh Gilbert, nhà phân tích hàng đầu của eToro phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, cho rằng nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ liệu những cơ chế giám sát này có thực quyền hay không.

Ngày 24/11, tại cuộc họp nhân viên đầu tiên kể từ khi trở lại, ông Huang xin lỗi những người có mặt. Theo các nguồn tin là người dự họp và đề nghị giấu tên, ông thừa nhận đã khiến mọi người thất vọng và cam kết sẽ làm tốt hơn trong lần thứ hai đảm nhiệm cương vị CEO.

“Tôi đã làm tổn thương tất cả mọi người”, một người tham dự thuật lại lời ông Huang.

Cũng tại cuộc họp, ông Huang cho rằng Nvidia không cần một kế hoạch kế nhiệm theo cách thông thường, bởi công ty có nhiều lãnh đạo đa năng, mỗi người phụ trách một mảng riêng trong mô hình kinh doanh đặc thù. Theo ông, xây dựng kế hoạch kế nhiệm có thể tạo thêm những tầng nấc quản lý không cần thiết.

Tuy nhiên, ông Gil Luria, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại công ty D.A. Davidson, cho rằng Nvidia không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho khả năng một tổng thống tương lai không ủng hộ ông Huang như ông Trump.

Do nhiệm kỳ của ông Trump sẽ kết thúc sau hai năm nữa, ông Luria nhận định Nvidia cần sớm xây dựng kế hoạch rõ ràng về người có thể tiếp quản công ty nếu ông Huang một lần nữa buộc phải rời vị trí.

TĂNG TRƯỞNG CỦA NVIDIA CÓ DUY TRÌ ĐƯỢC KHÔNG?

Theo ông Gilbert, dự báo doanh thu của Nvidia tăng khoảng 75% trong năm tài chính tới cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm của công ty hiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, trong dài hạn, vấn đề là liệu các khách hàng có tiếp tục đặt hàng và dòng vốn đầu tư vào AI có tiếp tục duy trì ở mức đủ cao để công ty duy trì được đà tăng trưởng này hay không.

Ông Luria cũng chỉ ra hàng loạt lo ngại đối với xu hướng đầu tư AI nói chung, trong đó có chi phí đầu tư cho các trung tâm dữ liệu, nguy cơ xây dựng dư thừa và những trở ngại trong quá trình phát triển các cơ sở mới.

Trong khi đó, ngân hàng UBS lưu ý Nvidia đang có các cam kết cung ứng trị giá khoảng 390 tỷ USD, vì vậy công ty cần duy trì nhu cầu trên toàn bộ hệ sinh thái của mình.

CỔ PHIẾU NVIDIA SẼ DIỄN BIẾN RA SAO?

Sau thông tin ông Huang được phục chức ngày 23/11, giá cổ phiếu Nvidia có lúc tăng tới 36% trong phiên và đóng cửa tăng 31%. Theo ông Gilbert cho rằng một phần đà tăng mạnh trong phiên này chỉ phản ánh việc cổ phiếu lấy lại mức giảm trước đó, thay vì thị trường định giá lại triển vọng tăng trưởng dài hạn của Nvidia. Sang phiên 24/11, giá cổ phiếu công ty đã quay đầu giảm 6%.

“Mối lo thực sự là điều gì sẽ xảy ra sau năm tới. Việc ông Huang trở lại cầm lái có thể giúp xoa dịu đáng kể những lo ngại đó, bởi ông là người trực tiếp làm việc với các khách hàng lớn nhất và chốt những đơn hàng kéo dài nhiều năm”, ông Gilbert nhận định.