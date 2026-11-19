Hành trình trải nghiệm đa giác quan chạm tới cảm xúc

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tình yêu của những người chiến sĩ cách mạng luôn hòa quyện cùng tình yêu đất nước, kết tinh thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi bị thực dân địch bắt giam trong cảnh ngục tù khắc nghiệt, tình yêu ấy càng được nén chặt trong tim, tiếp thêm nghị lực để các chiến sĩ giữ vững khí tiết, kiên định niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.

Lựa chọn góc tiếp cận này, trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” khắc họa 6 câu chuyện tiêu biểu của các chiến sĩ cách mạng thông qua hình tượng ẩn dụ “Sáu trái tình yêu”.

Công chúng tham quan trưng bày

Đó là “Trái Kiên trung” gắn với tình cảm của đồng chí Lê Hồng Phong với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” của đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” kể về đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” khắc họa tình cảm của đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” của đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; cùng “Trái Một lòng” gắn với đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Mỗi câu chuyện mang một cung bậc cảm xúc riêng, có vị đắng của chia ly, sự hy sinh lặng thầm cho Tổ quốc nhưng tựu trung lại là lòng thủy chung và ý chí kiên cường.

Công chúng trải nghiệm công nghệ tương tác NFC, chiêm ngưỡng những bức thư được phối tác trên lụa, quét mã QR nghe thuyết minh

Điểm mới của “Giữ trọn lòng son” nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa tư liệu lịch sử với nghệ thuật diễn xướng dân gian và công nghệ tương tác hiện đại. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem bằng khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung 6 câu chuyện tình yêu, cùng phần thuyết minh và hoạt cảnh sân khấu tái hiện chuyện tình thủy chung của vợ chồng đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết, hai chiến sĩ cách mạng từng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Công chúng còn được trực tiếp tham gia hành trình khám phá thông qua hoạt động sưu tập 6 dấu ấn biểu trưng trên tấm thẻ lưu niệm “Dấu yêu”; không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm bức thư viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ tương tác NFC, chiêm ngưỡng những bức thư được phối tác trên lụa, quét mã QR nghe thuyết minh và tự tay viết thông điệp gửi gắm tại “Cây thư tình”.

Khách khám phá các thông điệp trên ”Cây thư tình”

Tham quan không gian trưng bày, nguyên Phó Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Mai nhận định, việc đưa các trải nghiệm tương tác vào không gian di tích giúp thế hệ trẻ tiếp cận thông tin lịch sử một cách sinh động, từ đó tạo sự hứng thú, ham thích tìm hiểu và kết nối hiệu quả giữa giáo dục học đường với giáo dục truyền thống. Bên cạnh đó, phát huy giá trị di sản, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Lan tỏa giá trị nhân văn tới thế hệ trẻ

Có mặt tại trưng bày và trực tiếp theo dõi hoạt cảnh tái hiện câu chuyện của ông bà ngoại mình, bà Dương Hồng Vân, cháu ngoại của cụ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết, không giấu được niềm xúc động.

Hoạt cảnh tái hiện chuyện tình thủy chung của cụ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết

Bà Vân chia sẻ, nhờ sự kết nối kịp thời từ Ban tổ chức, các thành viên trong gia đình đã thu xếp có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này. Khi theo dõi hoạt cảnh, bà thực sự nghẹn ngào bởi hình ảnh ông ngoại, bà ngoại và mẹ mình trong những năm tháng hoạt động cách mạng gian nan hiện về vô cùng chân thực.

Theo bà Dương Hồng Vân, điều khiến bà cảm phục và tự hào nhất là sự hy sinh thầm lặng của bà ngoại, mẹ cũng như của ông ngoại để góp phần vào nền độc lập, tự do của Tổ quốc. “Tôi vẫn nghe mẹ kể về bà ngoại - cụ Mai Ngọc Thuyết (bí danh Mai Thị Vũ Trang) - vừa bán hàng nước ở ngôi nhà số 8 Ô Chợ Dừa để làm nhiệm vụ cảnh giới, vừa nghe ngóng tình hình phục vụ các đồng chí cách mạng hội họp, đồng thời in truyền đơn cho cách mạng những năm chuẩn bị thành lập Đảng.

Bà Dương Hồng Vân (áo đỏ) cháu ngoại của cụ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết tại trưng bày

Nguyên Phó Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Mai cũng cho rằng, giữa bối cảnh đấu tranh ác liệt, gian khổ năm xưa, những mối tình đẹp và thủy chung của các chiến sĩ cách mạng vẫn nảy nở, trở thành tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay noi theo.

Bà chia sẻ, những câu chuyện ấy mang đến cho người trẻ một cách nhìn thấu đáo, nhân văn hơn về tình yêu, tình cảm bắt nguồn từ những điều bình dị, chân thành nhất trong cuộc sống, đôi khi chỉ qua một cái nắm tay hay một ánh nhìn cũng đủ để nhớ nhau suốt đời.

Trưng bày góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng giá trị hòa bình hôm nay trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ

Thông qua sự hòa quyện giữa tư liệu lịch sử, ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm tương tác hiện đại, trưng bày “Giữ trọn lòng son” tôn vinh lòng thủy chung và sự hy sinh cao cả của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng giá trị hòa bình hôm nay trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.