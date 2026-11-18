Hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng chiến sĩ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết - Ảnh: BTC.

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 18/11, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son”.

Trưng bày giới thiệu 6 câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình gắn với hành trình đấu tranh cách mạng, được ẩn dụ qua sáu hình tượng “trái tình yêu”: “Trái Kiên trung” kể về đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” về đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” về đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” về đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” về đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” về đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Mỗi câu chuyện mang một sắc thái riêng, từ tình yêu thủy chung, sự đồng hành đến những hy sinh và chờ đợi trong chiến tranh. Đặc biệt, hoạt cảnh tái hiện tình yêu của vợ chồng chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết, từng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò, giúp công chúng hình dung những thử thách mà các chiến sĩ và gia đình phải trải qua.

Trưng bày sử dụng khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên sáu câu chuyện, kết hợp thuyết minh và hoạt cảnh sân khấu. Những làn điệu dân gian truyền thống góp phần kể lại chuyện xưa bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm lá thư được viết trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dòng thư được trình bày trên lụa lưu giữ tình cảm của người chiến sĩ dành cho gia đình, người thương và quê hương.

Trải nghiệm công nghệ kết nối không dây tầm ngắn để nhận về lá thư tình yêu ngẫu nhiên.

Khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ NFC để khám phá nội dung thư, quét mã QR nghe thuyết minh, chụp ảnh tại không gian photobooth và viết lời nhắn gửi người thân tại “Cây thư tình”.

Hoạt động sưu tập 6 dấu ấn trên thẻ lưu niệm “Dấu Yêu” cũng góp phần tăng tính tương tác.