6 cán bộ Công đoàn Đồng Nai được trao kỷ niệm chương ‘Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam’

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đồng Nai Bùi Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cán bộ Công đoàn. Ảnh: Nguyễn Hòa

Các cá nhân được trao kỷ niệm chương gồm ông, bà: Trịnh Đức Thắng, Phó ban Công tác Công đoàn, LĐLĐ thành phố; Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Ban Công đoàn các Khu công nghiệp, LĐLĐ thành phố; Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam; Phan Thị Hận, Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần công nghiệp Gốm sứ Taicera; Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera và Lương Kim Anh, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina.

Việc trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các cá nhân, đồng thời tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác nữ công; tích cực tham gia xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, an toàn, thân thiện, giúp lao động nữ yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và phát triển bản thân.