6 cách bảo quản cà chua chín dễ làm tại nhà, giữ trọn vị ngon

Bảo quản cà chua ở nhiệt độ phòng

Để giữ cà chua tươi ngon sử dụng trong 2 - 3 ngày mà không cần cất tủ lạnh, bạn nên thực hiện theo các chỉ dẫn sau:

- Cách 1: Bạn quay phần cuống quả xuống mặt bàn nhằm ngăn không khí lọt vào và giữ ẩm cho cà chua.

- Cách 2: Giữ vỏ quả khô ráo rồi dán một mẩu băng dính nhỏ che kín cuống. Mẹo này giúp chống khuẩn, giữ cà chua tươi tới 2 tuần.

Sau đó, để cà chua ở nơi râm mát từ 13°C đến 18°C, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp làm nhăn vỏ.

Bảo quản cà chua trong ngăn mát tủ lạnh

Bảo quản cà chua trong ngăn mát tủ lạnh chỉ nên áp dụng với cà chua đã chín đỏ mềm. Ảnh: AI

Nhiều người có thói quen cho cà chua vào tủ lạnh ngay sau khi mua về. Tuy nhiên, cà chua cần được bảo quản đúng nhiệt độ để không bị khô héo và mất vị. Mức nhiệt lý tưởng nhất cho cà chua là khoảng 20 - 25°C.

Chi tiết cách bảo quản theo màu sắc quả:

- Cà chua xanh: Bạn để quả ở nhiệt độ phòng, không cất tủ lạnh vì nhiệt độ thấp khiến quả bị mất nước và biến chất.

- Cà chua hồng nhạt: Bạn giữ quả ở 5°C trong 4 ngày, sau đó chuyển sang nhiệt độ 13 - 15°C từ 1 - 4 ngày để quả chín đều. Cách này giúp giữ cà chua được 1 tuần.

- Cà chua chín đỏ: Bạn bọc giấy quanh quả, cất tủ lạnh ở 2 - 5°C và giữ độ ẩm 85 - 90% để quả không nhăn vỏ. Cách này giúp giữ cà chua trong 1 - 2 ngày.

Trước khi chế biến, bạn chỉ cần để cà chua ra ngoài nhiệt độ phòng cho bớt lạnh là quả sẽ khôi phục độ tươi mọng ban đầu.

Cách bảo quản cà chua chín trong ngăn đá

Đông lạnh là phương pháp tuyệt vời để bảo quản cà chua trong thời gian dài, đặc biệt khi bạn có một lượng lớn cà chua chín và không thể sử dụng hết ngay lập tức. Cà chua đông lạnh thường được dùng để nấu súp, sốt, hầm chứ không phù hợp để ăn sống.

Bảo quản cà chua ở ngăn đá giúp giữ được từ 2 đến 6 tháng tùy cách sơ chế. Ảnh: AI

Tùy theo nhu cầu chế biến món ăn hằng ngày, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp bảo quản cà chua trong ngăn đá tiện lợi dưới đây:

Cách 1: Cấp đông nguyên quả

Bước 1: Bạn chọn cà chua chín nguyên vẹn và rửa sạch bụi bẩn.

Bước 2: Thấm khô từng quả bằng khăn sạch để chống tinh thể đá gây cháy lạnh.

Bước 3: Xếp cà chua vào túi zip, ép không khí ra ngoài và để ngăn đá ở -18°C.

Cách 2: Cấp đông cà chua cắt nhỏ

Bước 1: Rửa sạch, lau khô và cắt cà chua thành dạng hạt lựu hoặc múi cau.

Bước 2: Dàn cà chua lên khay lót giấy nến, không cho các miếng chạm nhau rồi cấp đông 2 - 3 giờ.

Bước 3: Sau đó lấy cà chua đã đông cứng vào túi zip, vắt sạch khí và tiếp tục cất ngăn đá.

Bảo quản cà chua bằng cách làm khô

Kỹ thuật làm cà chua sấy khô giúp kéo dài thời hạn bảo quản và đa dạng hóa cách chế biến món ăn.

Bước 1: Rửa sạch quả, tách bỏ cuống và cắt cà chua thành 4 - 6 múi cau hoặc thành các lát mỏng tùy nhu cầu.

Bước 2: Cho cà chua vào tô, trộn đều cùng một lượng muối vừa đủ và ướp khoảng 10 phút. Bạn nên bổ sung thêm đường nếu nguyên liệu ban đầu có độ chua vượt mức.

Bước 3: Dàn cà chua lên mâm và phơi nắng liên tục từ 5 - 6 ngày. Trong điều kiện dùng lò nướng, bạn cài đặt nhiệt độ 120°C và duy trì sấy trong 5 giờ. Bạn cũng có thể linh hoạt sử dụng máy sấy thực phẩm chuyên dụng hoặc nồi chiên không dầu.

Bước 4: Sau khi quá trình sấy hoàn tất, hãy để cà chua nguội hẳn rồi trút vào lọ thủy tinh hoặc túi nhựa kín để lưu trữ lâu dài.

Bảo quản cà chua bằng cách làm khô giúp kéo dài thời gian sử dụng, giữ lại hương vị và dưỡng chất. Ảnh: AI

Bảo quản cà chua bằng cách cắt miếng và đóng hộp

Để làm cà chua đóng hũ tiệt trùng bảo quản lâu hỏng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn rửa sạch cà chua, thấm khô nước, bỏ cuống và thái quả làm 2 - 4 miếng.

Bước 2: Cho cà chua vào hũ thủy tinh sạch và vặn thật kín nắp.

Bước 3: Đặt hũ cà chua vào nồi nước sôi, đun cách thủy 90 phút ở lửa lớn (nhiệt độ khoảng 92°C).

Bước 4: Cuối cùng, lấy hũ ra để nguội trong 2 ngày, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản dùng dần.

Bảo quản cà chua bằng cách vùi vào tro

Bạn cho cà chua vào hộp giấy hoặc thùng chứa chuyên dụng, rồi tiến hành đổ tro phủ ngập toàn bộ bề mặt các quả. Bạn cẩn thận đóng kín nắp hộp và bảo quản tại không gian thoáng mát, tránh ẩm ướt. Phương pháp này giúp duy trì chất lượng và kéo dài thời gian lưu trữ cà chua lên tới 5 - 6 tháng.