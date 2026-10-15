6 bộ phim Hàn Quốc không thể bỏ lỡ nếu từng xem My Bias My boss

Sau 12 tập, My Bias, My Boss đã chính thức khép lại, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu thích Nam Da Reum, Kang Ha Gi và Lee Chan. Bộ ba nhân vật do Kim Hye Jun, Kang Hoon và Cha Woo Min đảm nhận đã tạo nên một câu chuyện tình cảm pha trộn giữa thế giới thần tượng và công sở.

Dù khó tìm được một bộ phim có thể tái hiện hoàn toàn màu sắc của My Bias, My Boss, màn ảnh Hàn vẫn có nhiều tác phẩm khai thác những yếu tố tương đồng. Từ chuyện tình giữa thần tượng và nữ chính, tình yêu nơi công sở đến những mối quan hệ tay ba đầy rắc rối, đây là 6 bộ phim đáng cân nhắc nếu bạn vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với My Bias, My Boss.

1. Lovely Runner

Lovely Runner xoay quanh Im Sol, một cô gái hâm mộ cuồng nhiệt nam thần tượng Ryu Sun Jae. Ảnh: NSX

Sau khi biết tin Sun Jae đột ngột qua đời, cô bất ngờ quay trở lại năm 2008, thời điểm anh mới 19 tuổi và chưa bước chân vào ngành giải trí. Đứng trước cơ hội thay đổi tương lai, Im Sol quyết tâm bảo vệ Sun Jae, dù khi ấy tình cảm cô dành cho anh chủ yếu vẫn xuất phát từ sự yêu mến dành cho một thần tượng.

Điểm thú vị của Lovely Runner nằm ở cách mối quan hệ giữa hai nhân vật chính phát triển. Im Sol không ngay lập tức xem Sun Jae như một đối tượng tình cảm. Cô chỉ muốn anh được sống và có một tương lai tốt đẹp. Từ đó, tình cảm giữa họ dần thay đổi theo thời gian.

Đây cũng là điểm có nét tương đồng với My Bias, My Boss, khi mối quan hệ giữa Lee Chan và Nam Da Reum bắt đầu từ sự yêu mến dành cho thần tượng trước khi chuyển sang những cảm xúc phức tạp hơn. Bên cạnh chuyện tình cảm, yếu tố xuyên không giúp Lovely Runner duy trì sự tò mò xuyên suốt câu chuyện. Bộ phim có nhiều khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không thiếu những phân đoạn cảm xúc, vì vậy khán giả nên chuẩn bị tinh thần cho một câu chuyện không chỉ có màu sắc lãng mạn.

2. Hunter with a Scalpel

Kang Hoon thường được khán giả nhớ đến qua những nhân vật hiền lành, đáng mến. Tuy nhiên, Hunter with a Scalpel lại cho thấy một màu sắc khác của nam diễn viên. Ảnh: NSX

Bộ phim kể về Seo Se Hyun, một bác sĩ pháp y tài năng. Trong quá trình khám nghiệm một nạn nhân bị sát hại, cô phát hiện phương thức gây án có nhiều điểm tương đồng với những vụ án do cha mình gây ra. Người cha này từng là một kẻ giết người hàng loạt và được cho là đã chết từ 20 năm trước.

Se Hyun quyết định tìm ra ông trước khi cảnh sát phát hiện sự thật, đồng thời phải đối diện với những bí mật đen tối mà cô đã cố gắng che giấu trong nhiều năm. Trong phim, Kang Hoon đảm nhận Jung Jung Hyun, một điều tra viên có nguyên tắc và đang phụ trách đơn vị trọng án. Khác với những vai diễn ngọt ngào quen thuộc, nhân vật này mang màu sắc nghiêm túc hơn và cho nam diễn viên thêm không gian thể hiện khả năng xử lý những tình huống điều tra, phá án.

Nếu Kang Hoon trong My Bias, My Boss khiến khán giả yêu thích bởi hình ảnh gần gũi, Hunter with a Scalpel là lựa chọn phù hợp để khám phá một khía cạnh khác của nam diễn viên.

3. A Business Proposal

A Business Proposal là lựa chọn quen thuộc dành cho những khán giả yêu thích mô-típ tình yêu nơi công sở. Ảnh: NSX

Phim kể về Shin Ha Ri, một nhà nghiên cứu thực phẩm đồng ý đi xem mắt thay người bạn giàu có. Mục đích của cô là khiến đối phương nhanh chóng từ bỏ ý định hẹn hò. Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thất bại khi người ngồi đối diện Ha Ri lại chính là Kang Tae Moo, giám đốc điều hành công ty nơi cô làm việc.

Tae Moo không biết thân phận thật của Ha Ri và quyết định đề nghị cô giả làm bạn gái để đối phó với những lần sắp xếp xem mắt của ông nội. Điểm hấp dẫn của A Business Proposal nằm ở sự kết hợp giữa tình yêu, bí mật thân phận và những tình huống dở khóc dở cười tại nơi làm việc. Bộ phim cũng không chỉ có một cặp đôi mà xây dựng song song hai chuyện tình với màu sắc khác nhau.

Nếu bạn tiếc nuối chuyện tình công sở của Nam Da Reum và Kang Ha Gi trong My Bias, My Boss, tác phẩm có Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop là một lựa chọn dễ xem, đặc biệt phù hợp cho những ngày muốn tìm một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hài hước.

4. A Shop for Killers

Trong My Bias, My Boss, Kim Hye Jun gây ấn tượng với hình ảnh Nam Da Reum tươi sáng, dễ mến và giàu năng lượng. Nhưng nếu muốn thấy nữ diễn viên trong một màu sắc hoàn toàn khác, A Shop for Killers là lựa chọn đáng chú ý. Ảnh: NSX

Bộ phim xoay quanh Ji An, một cô gái trẻ có cuộc sống bất ngờ đảo lộn sau cái chết đầy bí ẩn của người chú Jung Jin Man. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, cô đã trở thành mục tiêu của những sát thủ được đào tạo bài bản.

Không còn cách nào khác, Ji An phải trở về căn nhà của người chú và sử dụng những kỹ năng sinh tồn mà ông từng dạy cô từ khi còn nhỏ. Trong quá trình chống lại những kẻ truy sát, cô dần phát hiện những bí mật liên quan đến người chú và công việc nguy hiểm mà ông để lại.

Sự đối lập giữa Ji An và Nam Da Reum khiến bộ phim trở thành một trải nghiệm khá khác biệt nếu khán giả xem hai tác phẩm liên tiếp. Từ hình ảnh cô gái tươi sáng, Kim Hye Jun chuyển sang một nhân vật phải đối diện với nguy hiểm và học cách tự bảo vệ mình.

5. True Beauty

True Beauty được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của Yaongyi, xoay quanh Lim Ju Gyeong, nữ sinh từng bị bắt nạt vì ngoại hình. Ảnh: NSX

Trước khi chuyển trường, Ju Gyeong học cách trang điểm qua các video trên mạng. Tại ngôi trường mới, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ sinh được chú ý nhờ diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Ju Gyeong luôn lo sợ bí mật về gương mặt mộc của mình bị phát hiện.

Nếu My Bias, My Boss có yếu tố tình tay ba, True Beauty đẩy mô-típ này lên rõ rệt hơn. Hai nam chính Lee Su Ho và Han Seo Jun đều có cá tính, sức hút và những khoảnh khắc riêng với nữ chính, khiến lựa chọn của Ju Gyeong trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm xuyên suốt bộ phim.

Bên cạnh chuyện tình cảm, True Beauty còn kết hợp hài hước với những câu chuyện về ngoại hình, sự tự tin và áp lực của tuổi học đường. Đây cũng là một trong những bộ phim tình cảm học đường nổi bật của màn ảnh Hàn những năm gần đây.

6. Weak Hero Class 1

Cha Woo Min trong My Bias, My Boss để lại ấn tượng với nhân vật Lee Chan, người ban đầu có vẻ ngoài thân thiện nhưng dần bộc lộ mặt tối khi bị chi phối bởi sự ghen tuông và tổn thương. Ảnh: NSX

Nếu muốn thấy nam diễn viên trong một vai phản diện rõ nét hơn, Weak Hero Class 1 là lựa chọn đáng chú ý. Bộ phim xoay quanh Yeon Si Eun, một học sinh trầm tính và có thành tích học tập xuất sắc. Dù có vẻ ngoài yếu ớt, Si Eun sử dụng khả năng quan sát và tư duy nhanh nhạy để đối phó với những kẻ bắt nạt.

Sau khi kết bạn với Ahn Su Ho và Oh Beom Seok, Si Eun dần tìm thấy cảm giác thuộc về một tập thể. Tuy nhiên, những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường khiến tình bạn của ba người đứng trước nhiều thử thách.

Cha Woo Min đảm nhận Kang Woo Young, một nhân vật có màu sắc đối lập rõ rệt với Lee Chan. Đây là một vai diễn mang tính đe dọa cao, góp phần đẩy các nhân vật chính vào những tình huống căng thẳng. Sự khác biệt giữa hai vai diễn cũng cho thấy khả năng biến hóa của Cha Woo Min, đặc biệt ở những nhân vật có xu hướng phản diện và phức tạp về tâm lý.

Nếu bạn vẫn còn tiếc nuối My Bias, My Boss, 6 bộ phim trên có thể mang đến những lựa chọn khác nhau tùy vào yếu tố bạn yêu thích nhất. Từ chuyện tình thần tượng, tình yêu công sở đến những mối quan hệ tay ba hay các vai diễn gai góc của dàn diễn viên, mỗi tác phẩm đều có một điểm kết nối riêng với bộ phim vừa khép lại sau 12 tập.