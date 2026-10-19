6 bộ phim Hàn hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả

1. Linh Mục Nhiệt Huyết (The Fiery Priest)

Kim Nam Gil có thể chuyển từ ánh mắt quyến rũ sang biểu cảm ngốc nghếch chỉ trong chớp mắt. Đó chính là tài năng của nam diễn viên. Linh Mục Nhiệt Huyết là bộ phim đáng xem nếu bạn yêu thích những màn thực thi công lý, các tình huống nhại hài hước, lối gây cười vô lý cùng những khoảnh khắc cảm động về tình bạn và tinh thần cộng đồng.

Một số khán giả nhận xét bộ phim giống như truyện tranh bước ra đời thực, và điều đó không hề quá lời. Mỗi nhân vật, kể cả những vai phụ, đều có nét tính cách độc đáo riêng. Nếu muốn tìm một tác phẩm khiến mình bật cười liên tục, đây chắc chắn là cái tên không nên bỏ qua!

2. Sếp Kim đại tài (Chief Kim)

Nếu đã xem và yêu thích Linh Mục Nhiệt Huyết, bạn nhất định nên thử Sếp Kim đại tài. Được chấp bút bởi cùng một biên kịch, bộ phim sở hữu phong cách hài hước kỳ quặc, đậm chất truyện tranh, xoay quanh hành trình vạch trần những kẻ xấu cùng những tình bạn đáng quý.

Nét duyên hài của từng nhân vật cũng là điểm sáng của tác phẩm. Seo Yool (Junho của 2PM) có sở thích ăn vặt, trong khi Yoon Ha Kyung (Nam Sang Mi) lại gắn bó với khu tập đánh bóng chày. Bộ phim không chỉ cuốn hút bởi diễn biến câu chuyện mà còn nhờ những nhân vật vừa đáng yêu vừa hài hước, khiến khán giả muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của họ.

3. Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon)

Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon cũng mang màu sắc hài hước nổi bật, kể về cô gái trẻ có phần kỳ quặc Do Bong Soon (Park Bo Young), người sở hữu sức mạnh siêu phàm.

Với năng lực đặc biệt giúp bảo vệ mọi người, Bong Soon liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười và có những phát ngôn khiến người khác bật cười. Những màn phô diễn sức mạnh của cô càng trở nên thú vị khi đi kèm biểu cảm kinh ngạc, hoảng hốt của những người chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Từ nam chính (Park Hyung Sik) đến các nhân vật phụ, hầu như ai trong phim cũng có nét tính cách kỳ quặc riêng. Chính sự hài hước có phần cường điệu này đã tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm.

4. Nông dân hiện đại (Modern Farmer)

Nếu những bộ phim trên vẫn chưa đủ độ lố lăng, Nông dân hiện đại sẽ đưa bạn đến với một thế giới hài hước còn hỗn loạn hơn.

Phim có sự tham gia của Lee Hong Ki, Kwak Dong Yeon, Park Min Woo, Lee Si Eon và Honey Lee, xoay quanh nhóm nhạc rock Exo, viết tắt của Excellent Souls. Từng nổi tiếng nhưng nay đã tan rã, nhóm đứng trước cơ hội kiếm tiền khi Min Ki (Lee Hong Ki) thừa kế trang trại cũ của bà mình. Anh quyết định rủ các thành viên cũ cùng về vùng nông thôn lập nghiệp.

Từ những lần vô tình đốt cháy nhà cửa, ăn trộm táo cho đến hành động đi vệ sinh ngay tại nguồn nước sạch của làng, nhóm nhân vật liên tục gây ra những chuyện khó tin. Hành trình theo đuổi ước mơ của họ vì thế chẳng bao giờ thiếu những tình huống ngớ ngẩn khiến người xem phải bật cười.

5. Ngôi sao hàng đầu Yoo Baek (Top Star Yoo Baek)

Khi câu chuyện xoay quanh Yoo Baek (Kim Ji Suk), một diễn viên nổi tiếng bất ngờ mắc kẹt trên hòn đảo xa xôi, khán giả có thể đoán trước hàng loạt tình huống hài hước đang chờ đợi.

So với những tác phẩm khác trong danh sách, Ngôi sao hàng đầu Yoo Baek không quá cường điệu. Điểm gây cười chủ yếu đến từ phản ứng của những người dân lớn tuổi trong làng trước thái độ tự cao của Yoo Baek, cũng như hành trình thích nghi đầy khó khăn của anh với cuộc sống nông thôn.

Từ việc phơi cá khô trên ván lướt sóng, trò chuyện với dê cho đến những lần hiểu sai cách nói chuyện của người dân địa phương, Yoo Baek liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Cuộc sống trên đảo của ngôi sao này chắc chắn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí thú vị.

6. Gia đình là số 1 phần 1 (Unstoppable High Kick)

Sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Park Min Young, Jung Il Woo, Kim Bum, Na Moon Hee, Lee Soon Jae cùng nhiều gương mặt khác, Gia đình là số 1 phần 1 là bộ phim sitcom kinh điển mà khán giả yêu thích thể loại hài không nên bỏ qua.

Trong thời gian phát sóng, tác phẩm nổi tiếng nhờ những tình huống gây cười duyên dáng và sức hút lớn. Thành công của phim còn dẫn đến hai phần ngoại truyện sau khi kết thúc, một thành tích đáng chú ý trong bối cảnh phim truyền hình không phải lúc nào cũng có cơ hội phát triển thành nhiều phần.

Những tình huống mà các nhân vật gặp phải đôi khi hài hước đến mức khiến khán giả cười ra nước mắt. Là một bộ phim sitcom, tác phẩm còn có nhiều tình huống gây cười lặp lại xuyên suốt các tập, chẳng hạn mối quan hệ thân thiết có phần cường điệu giữa Kim Bum và Kim Hye Sung hay sự vụng về gần như không thay đổi của Seo Min Jung. Chính những chi tiết quen thuộc này góp phần tạo nên sức hấp dẫn lâu dài cho bộ phim.