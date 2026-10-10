6 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước

Thành phố Đà Nẵng là một trong 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Lào Cai; tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Nghệ An; thành phố Đà Nẵng; thành phố Quảng Ninh; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Khánh Hòa; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; tỉnh Điện Biên; tỉnh Cà Mau; tỉnh Lai Châu; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Phú Thọ.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như Bộ Quốc phòng (34,3 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (32,3 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (18,6 nghìn tỷ đồng); thành phố Hà Nội (115,7 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (104,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (30,9 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (22,6 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (26,3 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (18,9 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (15,2 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (16,8 nghìn tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng cho biết, còn 27 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước.