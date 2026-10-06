6 binh sĩ Úc thương vong khi đang huấn luyện

Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Úc xác nhận một binh sĩ Lục quân nước này đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn huấn luyện. Sự việc xảy ra vào chiều 5/10 (giờ địa phương) tại Khu vực huấn luyện Mount Bundey, cách thủ phủ Darwin khoảng 100-130 km về phía đông nam.

Binh sĩ Úc tham gia tập trận. Ảnh: LACW Taylor Anderson

Theo báo cáo ban đầu, sự cố xảy ra khi một xe quân sự bị lật trong lúc huấn luyện. Dịch vụ cấp cứu địa phương nhận được thông tin về tai nạn khoảng 16h30.

Thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc Lia Finocchiaro cho biết hai binh sĩ bị thương được trực thăng đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Darwin khoảng 19h30, trong khi ba người còn lại được vận chuyển bằng máy bay khoảng hai giờ sau đó.

Mount Bundey rộng khoảng 117.000 ha, từng là trang trại chăn nuôi gia súc và hiện là khu vực quan trọng cho các cuộc tập trận bắn đạn thật của Lực lượng Quốc phòng Úc cùng quân đội Mỹ và Singapore.

Sự cố nghiêm trọng này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về quy trình an toàn trong các bài tập huấn luyện quân sự. Vụ việc xảy ra vài tháng sau khi Chuẩn úy Lachlan Muddle thuộc Trung đoàn Biệt kích Không quân Úc thiệt mạng trong một cuộc tập nhảy dù hồi tháng 5.