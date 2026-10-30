6 bị cáo lĩnh hơn 48 năm tù trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Các bị cáo tại phiên xét xử vào ngày 29/10/2026.

Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa xét xử 6 bị cáo về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo gồm: Phan Tiến Vũ (SN 1997), Phạm Văn Thìn (SN 1988), Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977), cùng trú tại phường Sông Trí; Dương Thừa Phát (SN 1993, trú xã Kỳ Văn); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987, trú xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Vương Khả Toản (1979) trú phường Thành Sen)”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 3/4/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Yên Hòa tuần tra trên tuyến đường 19/5, thuộc địa phận xã Yên Hòa, phát hiện Nguyễn Viết Hùng (SN 1986, trú xã Yên Hòa) có biểu hiện vừa sử dụng trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trong ngày 3/4 đã 2 lần mua ma túy heroin của Nguyễn Ngọc Văn để sử dụng. Từ lời khai này, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Văn, thu giữ 2 túi ni-lông chứa các sợi thuốc lá, một đĩa sứ màu trắng có chất bột màu trắng (đều là ma tuý) cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu tháng 3/2026, Văn được một người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Quảng Trị cho ma túy gồm heroin, ketamine và Cỏ Mỹ Tobacco. Sau đó, Văn vừa sử dụng vừa bán cho các đối tượng nghiện. Ngoài ra, Văn còn mua ma túy của Phạm Văn Thìn với số tiền 2,5 triệu đồng để tiếp tục sử dụng và bán lại kiếm lời.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Văn đã 5 lần bán ma túy cho các đối tượng. Trong đó, Văn bán cho Vương Khả Toản một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng và một gói heroin với giá 500.000 đồng. Sau khi mua, Toản mang ma túy về cùng Nguyễn Văn Hoàng sử dụng hết.

Sau khi biết Văn bị bắt giữ, ngày 6/4/2026, Toản và Hoàng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026, Phạm Văn Thìn mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Quảng Trị thông qua mạng xã hội với số tiền 7 triệu đồng. Sau đó, Thìn vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời, tổng cộng 9 lần. Trong số này, Thìn đã bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Văn với giá 2,5 triệu đồng, Phan Tiến Vũ với giá 6 triệu đồng và Dương Thừa Phát với giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi mua ma túy từ Thìn, Vũ tiếp tục mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch ở xã Cẩm Xuyên với số tiền 3 triệu đồng để vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời. Vũ đã 3 lần bán ma túy cho các đối tượng khác. Tương tự, Phát cũng vừa sử dụng vừa bán lại ma túy sau khi mua của Thìn, với 3 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Tiến Vũ 15 năm 9 tháng tù, Phạm Văn Thìn 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Văn 8 năm 6 tháng tù và Dương Thừa Phát 8 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoàng và Vương Khả Toản lần lượt bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù và 3 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tổng mức hình phạt đối với 6 bị cáo là 48 năm 3 tháng tù.