6 bị cáo gây rối tại bệnh viện lĩnh án

Các bị cáo gồm: Hồ Văn Huy (21 tuổi), Trần Thông (40 tuổi), Trần Đương (45 tuổi), Đinh Văn Hữu (34 tuổi), Hồ Thành Lộc (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (49 tuổi), cùng ngụ tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 5/12/2024, do mâu thuẫn liên quan đến việc đòi tiền công, Trần Thông, Trần Đương và Đinh Văn Hữu cùng bà Dương Thị Hiền đến nhà ông Hồ Thành tại khóm Trà Kha, phường Bạc Liêu để đòi tiền. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.

Sau đó, các bên được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị thương tích. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc chờ người thân tại hành lang khoa cấp cứu, Hồ Thành Lộc đến hỏi Trần Thông về việc đánh cha mình. Hai bên tiếp tục xảy ra đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa

Hồ Văn Huy và Hồ Đắc Thắng cũng tham gia. Các bên giằng co, la hét, rượt đuổi và dùng tay, chân đánh nhau ngay tại khu vực cấp cứu. Trong lúc xô xát, các bị cáo sử dụng nhiều cây sắt làm hung khí. Trần Thông dùng cây sắt đánh Lộc; Huy giành cây sắt đánh Trần Đương. Trần Đương dùng cây sắt đánh vào lưng Thắng, còn Đinh Văn Hữu lấy cây sắt đánh về phía nhóm Thắng và Huy.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, vụ việc khiến khu vực cấp cứu mất trật tự; các đối tượng to tiếng, chửi bới, đe dọa y, bác sĩ, cản trở và làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự, đặc biệt khi xảy ra tại khu vực cấp cứu của bệnh viện, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

HĐXX cho rằng cần áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức độ tham gia của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thành Lộc và Hồ Đắc Thắng cùng mức án 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Hồ Văn Huy, Trần Thông, Trần Đương và Đinh Văn Hữu, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.