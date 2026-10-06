6 bệnh nhân được hồi sinh nhờ nguồn tạng hiến từ người chết não

Cuộc cấp cứu trong đêm

Vào khoảng 00 giờ 23 phút ngày 1/10/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp đuối nước với tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch... Lập tức, quy trình “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt nhằm giữ lại sự sống cho người bệnh.

Dù nỗ lực điều trị nhưng bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não và gia đình đồng ý hiến tạng cứu người. Các bác sĩ tiễn biệt và tri ân người bệnh hiến tạng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn bằng những nhịp ép tim ngoài lồng ngực liên tục, dùng thuốc trợ tim và sốc điện chuyển nhịp kịp thời, nhịp đập tự nhiên của trái tim bệnh nhân đã quay trở lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian thiếu máu nuôi dưỡng trước đó đã để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ các cơ quan.

Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh…; tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành hội chẩn và triển khai phương án điều trị tối ưu nhất. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi nặng do đuối nước, thiếu oxy đã quá nặng. Bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi được bệnh viện thông báo, tư vấn, đến ngày 2/10, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy nhân văn là đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân.

Chạy đua giữ tạng cứu người

Sau khi tiếp nhận thông tin có nguồn tạng hiến, cuộc họp khẩn cấp online 3 miền Bắc, Trung, Nam đã được Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Bệnh viện E đã diễn ra lúc rạng sáng 4/10. Ngay sau khi xác định tình trạng chết não, các chuyên gia đã thống nhất và quyết định triển khai phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể ngay sáng cùng ngày.

Từ nguồn tạng hiến của người chết não, 6 bệnh nhân khác được hồi sinh.

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tổ chức khẩn trương, chặt chẽ, với sự phối hợp của các kíp chuyên môn cao đến từ các bệnh viện, phải đảm bảo chất lượng tạng ghép, đảm bảo thời gian ngắn nhất, phù hợp nhất cho việc vận chuyển và cấy ghép. Khoảng 10h13 ngày 4/10, tạng tim được lấy ra và nhanh chóng được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng hệ thống ECMO tại đơn vị hồi sức tim. Lần lượt các bộ phận cơ thể khác đã được các ekip phẫu thuật lấy ra và vận chuyển đến các bệnh viện: gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế; hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương...

Gia đình người bệnh chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện của người bệnh khi còn sống, với mong muốn sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để cứu giúp những người bệnh khác. Giờ đây, gia đình đã thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Giữa lằn ranh sinh tử mong manh, sự sống không mất đi mà tiếp tục được lan toả, tiếp nối…

Chia sẻ thêm về quá trình chạy đua giữ tạng cứu người, Th.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho hay, dù trái tim người bệnh đập trở lại nhưng tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng kèm tổn thương đa cơ quan, hệ thống VA-ECMO được chỉ định khẩn cấp như một "cứu cánh" quyết định. Bằng việc duy trì chính xác dòng chảy và áp lực tưới máu đến gan, thận, tim, phổi, kỹ thuật này giúp ngăn chặn triệt để tiến trình hoại tử tế bào do thiếu oxy. Nhờ đó, chức năng tim và thận dần phục hồi, liều thuốc vận mạch được cắt giảm tối đa.

Đặc biệt, trong tình huống người bệnh rơi vào trạng thái chết não và gia đình đồng ý hiến tạng, việc vận hành VA-ECMO đòi hỏi kíp hồi sức phải kiểm soát cực kỳ khắt khe, vừa theo dõi sát các chỉ số huyết động, khí máu, nhiệt độ cơ thể từng phút, vừa giữ cân bằng tinh tế giữa chống đông máu và nguy cơ xuất huyết. Sự ổn định này có ý nghĩa sống còn nhằm bảo vệ nguyên vẹn chất lượng mô tạng, mở ra cơ hội ghép thành công cho những bệnh nhân đang chờ đợi.