6 'bẫy' mua sắm cuối năm khiến nhiều người 'cháy túi'

Hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi dịp cuối năm dễ kích thích tâm lý mua sắm. Tuy nhiên, nếu thiếu kế hoạch chi tiêu, người tiêu dùng có thể rơi vào vòng xoáy mua hàng không cần thiết, gây lãng phí ngân sách gia đình.

Cuối năm là thời điểm các cửa hàng và sàn thương mại điện tử liên tục tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Những lời quảng cáo như “mua 1 tặng 1”, “giảm giá sâu” hay “flash sale” dễ khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng vội vàng.

Tuy nhiên, sản phẩm được tặng chưa chắc phù hợp với nhu cầu, còn mức giá giảm chưa chắc đã tốt nhất thị trường. Vì vậy, cần kiểm tra giá bán và điều kiện ưu đãi trước khi thanh toán.

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Mua sắm trực tuyến cũng tiềm ẩn nguy cơ gặp hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc người bán lừa đảo. Người tiêu dùng nên ưu tiên gian hàng uy tín, tham khảo đánh giá và cảnh giác với những yêu cầu chuyển khoản bất thường.

Bên cạnh đó, thói quen đợi sát Tết mới mua sắm có thể khiến nhiều người ít thời gian so sánh giá, lựa chọn sản phẩm và xử lý sự cố đổi trả. Ngược lại, tâm lý sợ thiếu hàng lại dẫn đến việc mua tích trữ quá mức, khiến thực phẩm hư hỏng, đồ dùng không được sử dụng, gây lãng phí. Giải pháp là lên danh sách từ sớm, kiểm tra những gì gia đình đang có và mua theo nhu cầu thực tế.

Một sai lầm khác là không tham khảo giá ở nhiều nơi trước khi quyết định. Mức giảm được quảng cáo chưa chắc đồng nghĩa với giá rẻ nhất, đặc biệt khi tính thêm phí vận chuyển hoặc các khoản phụ thu.

Ngoài ra, những sản phẩm phiên bản giới hạn với bao bì bắt mắt, số lượng có hạn cũng dễ kích thích tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, dù giá trị sử dụng chưa chắc vượt trội so với sản phẩm thông thường.

Ảnh minh họa

Để tránh “cháy túi” dịp cuối năm, người tiêu dùng nên xác định ngân sách, ưu tiên các khoản chi thiết yếu và cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua hàng.

Khuyến mãi chỉ thực sự giúp tiết kiệm khi sản phẩm phù hợp với nhu cầu, có mức giá hợp lý và nằm trong khả năng tài chính.