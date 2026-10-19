6 bài tập đơn giản giúp tăng cường sức mạnh cho lưng tại nhà

Theo WHO, tập luyện là một trong những biện pháp không dùng thuốc được khuyến nghị để quản lý đau thắt lưng mạn tính nguyên phát ở người trưởng thành. Người mới bắt đầu có thể lựa chọn các bài tập đơn giản, không cần dụng cụ chuyên dụng để hình thành thói quen vận động thường xuyên.

1. Bài tập mèo – bò giúp cải thiện độ linh hoạt của lưng

Nội dung 1. Bài tập mèo – bò giúp cải thiện độ linh hoạt của lưng 2. Bài tập chim - chó (Bird-Dog) rèn luyện khả năng kiểm soát thân mình 3. Nâng hông giúp tăng cường cơ mông và hỗ trợ vùng lưng dưới 4. Tư thế em bé giúp thư giãn cơ lưng 5. Wall Angels hỗ trợ vận động vai và kiểm soát tư thế 6. Nghiêng khung chậu giúp kiểm soát vùng lưng dưới

Động tác mèo – bò (Cat-Cow) kết hợp hai chuyển động gập và duỗi cột sống một cách có kiểm soát. Bài tập phù hợp để làm quen với chuyển động của vùng lưng, đặc biệt khi cảm thấy cứng lưng do ít vận động.

Cách thực hiện:

Quỳ trên sàn, chống hai tay và hai đầu gối.

Đặt cổ tay dưới vai, đầu gối dưới hông.

Từ từ hạ bụng trong giới hạn thoải mái, đưa ngực ra trước và nâng đầu vừa phải.

Tiếp theo cong lưng lên, nhẹ nhàng thu cằm về phía ngực.

Luân phiên hai tư thế, kết hợp nhịp thở đều đặn.

Lưu ý: Người mới có thể bắt đầu với 5 - 10 chu kỳ, sau đó tăng dần nếu cảm thấy dễ chịu; không cần cố võng lưng sâu hoặc ngửa cổ quá mức. Động tác này giúp vận động cột sống nhẹ nhàng. Đây chủ yếu là bài tập cải thiện khả năng vận động, không thay thế các bài tập tăng sức mạnh cơ.

Động tác mèo – bò giúp cải thiện độ linh hoạt của lưng. Ảnh AI.

2. Bài tập chim - chó (Bird-Dog) rèn luyện khả năng kiểm soát thân mình

Bird-Dog là động tác phối hợp giữa tay và chân đối diện, giúp rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát thân mình và phối hợp hoạt động của các nhóm cơ vùng lưng, bụng, hông.

Cách thực hiện:

Bắt đầu ở tư thế chống hai tay và hai đầu gối, giữ lưng ở vị trí trung tính.

Từ từ duỗi tay phải về phía trước, đồng thời duỗi chân trái ra sau.

Giữ thân mình ổn định, tránh xoay hông, võng lưng hoặc nghiêng người.

Đưa tay và chân về vị trí ban đầu rồi đổi bên.

Thực hiện 5–8 lần mỗi bên khi mới tập.

Lưu ý: Nếu khó giữ thăng bằng, có thể chỉ duỗi một tay hoặc một chân trước khi phối hợp cả hai. Bài tập này chú trọng khả năng kiểm soát vận động và sức bền cơ thân mình. Hiệu quả phụ thuộc vào kỹ thuật, mức độ tập luyện và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

3. Nâng hông giúp tăng cường cơ mông và hỗ trợ vùng lưng dưới

Nâng hông (Glute Bridge) tác động chủ yếu đến cơ mông, đồng thời huy động các nhóm cơ hỗ trợ ổn định thân mình. Đây là bài tập có thể thực hiện tại nhà mà không cần dụng cụ.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, co hai đầu gối, bàn chân đặt trên sàn, rộng bằng hông.

Hai tay đặt dọc theo thân, siết nhẹ cơ bụng và cơ mông.

Từ từ nâng hông lên đến khi thân mình và đùi gần tạo thành một đường thẳng.

Giữ trong vài giây rồi hạ hông xuống có kiểm soát.

Lưu ý: Bắt đầu với 5–10 lần, tùy khả năng; không đẩy hông lên quá cao, ưỡn lưng hoặc nín thở khi tập.

4. Tư thế em bé giúp thư giãn cơ lưng

Tư thế em bé (Child's Pose) là động tác thường gặp trong yoga, giúp thư giãn và kéo giãn nhẹ nhàng vùng lưng, đồng thời vận động khớp háng.

Cách thực hiện:

Quỳ trên sàn, từ từ đưa mông về phía gót chân.

Duỗi hai tay về phía trước, hạ thân mình xuống trong giới hạn thoải mái; có thể đặt trán lên thảm hoặc kê một chiếc gối để hỗ trợ.

Giữ tư thế khoảng 15–30 giây, thở chậm và đều trước khi trở về vị trí ban đầu.

Lặp lại 2–3 lần nếu phù hợp.

Lưu ý: Người bị đau gối, hạn chế vận động khớp háng hoặc cảm thấy đau khi gập người nên điều chỉnh tư thế, kê gối hoặc bỏ qua động tác. Đây là bài tập giãn cơ, thư giãn chứ không phải động tác tăng cường sức mạnh lưng; không cố ép cơ thể xuống sâu để đạt biên độ lớn hơn.

5. Wall Angels hỗ trợ vận động vai và kiểm soát tư thế

Wall Angels, hay động tác thiên thần dựa tường, giúp người tập thực hành chuyển động nâng tay và kiểm soát vị trí vai, đồng thời nhận biết tư thế của lưng trên.

Cách thực hiện:

Đứng dựa lưng vào tường, hai chân cách tường một khoảng nhỏ.

Đưa hai tay sang hai bên, gập khuỷu tay như hình khung thành.

Từ từ trượt hai tay lên trên rồi hạ xuống trong phạm vi vai vận động thoải mái.

Giữ thân mình ổn định, không cố ép tay hoặc lưng sát tường khi cơ thể không đáp ứng được.

Thực hiện 5–10 lần.

Lưu ý: Nếu vai bị đau, tê hoặc khó nâng tay, cần giảm biên độ hoặc dừng tập. Động tác này chủ yếu rèn luyện khả năng vận động vai và kiểm soát tư thế; không nên xem đây là bài tập tăng sức mạnh toàn bộ cơ lưng.

6. Nghiêng khung chậu giúp kiểm soát vùng lưng dưới

Nghiêng khung chậu (Pelvic Tilt) là động tác nhẹ nhàng giúp người tập nhận biết và kiểm soát chuyển động của khung chậu, đồng thời phối hợp cơ bụng với vùng lưng dưới.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, co hai đầu gối, bàn chân đặt phẳng trên sàn.

Siết nhẹ cơ bụng, từ từ nghiêng khung chậu để lưng dưới tiến gần mặt sàn.

Giữ khoảng 3–5 giây trong khi vẫn thở bình thường.

Thả lỏng và trở về tư thế ban đầu.

Lưu ý: Bắt đầu với 8 - 10 lần, tăng dần theo khả năng; tránh dùng lực quá mạnh để ép lưng xuống sàn hoặc nín thở khi thực hiện. Động tác này giúp luyện tập kiểm soát vùng chậu và phối hợp cơ thân mình. Muốn tăng sức mạnh cơ rõ rệt, người tập cần kết hợp nhiều hình thức vận động phù hợp, thay vì chỉ thực hiện một động tác.

Lưu ý khi tập luyện để lưng khỏe mạnh Người mới nên bắt đầu từ số lần thấp, thực hiện chậm và tăng dần theo khả năng, không bắt buộc phải thực hiện cả sáu động tác mỗi ngày. Bạn có thể kết hợp các bài tập phù hợp với đi bộ và những hoạt động thể chất khác để duy trì vận động thường xuyên. WHO khuyến nghị người trưởng thành thực hiện các hoạt động tăng cường sức mạnh những nhóm cơ chính ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Đây là khuyến nghị vận động chung, không phải lịch tập bắt buộc cho riêng sáu bài tập trên. Nếu đang đau lưng, hãy lựa chọn động tác phù hợp với triệu chứng, dừng tập nếu đau tăng rõ rệt, đau lan xuống chân hoặc xuất hiện tê, yếu. Người có bệnh lý cột sống, vừa phẫu thuật, chấn thương hoặc mắc bệnh cơ xương khớp cần được bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn chương trình tập phù hợp. Đặc biệt, cần đến cơ sở y tế ngay nếu đau lưng kèm bí tiểu hoặc mất kiểm soát tiểu tiện, đại tiện, tê vùng sinh dục – hậu môn hoặc yếu chân tiến triển. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng. Tập luyện đều đặn, đúng kỹ thuật và phù hợp với thể trạng là nền tảng để cải thiện sức mạnh, khả năng vận động và duy trì sức khỏe cơ xương khớp lâu dài.

Bài viết mang tính chất tham khảo.