6.700 tỷ đồng giảm thuế: Cú hích dòng tiền cho hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức có hiệu lực từ ngày 29/10. Theo quy định, các hộ kinh doanh cùng các doanh nghiệp đạt doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong năm nay và năm tới.

Khoản vốn không lãi suất tiếp sức người kinh doanh nhỏ

Theo Bộ Tài chính, khoản hỗ trợ dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027, song lại mang ý nghĩa trợ lực vô cùng to lớn đối với nền kinh tế khi có tới 99,98% số hộ kinh doanh cùng 81,11% số doanh nghiệp trên toàn quốc thuộc diện được thụ hưởng chính sách.

Đáng chú ý, cơ chế thực thi được thiết kế trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa khi người nộp thuế tự xác định số tiền được giảm theo từng quý hoặc theo từng kỳ kê khai. Trường hợp trong năm 2026 người nộp thuế đã nộp tờ khai nhưng chưa kịp kê khai giảm trừ thì sẽ được tính gộp khi quyết toán cuối năm, phần nộp thừa được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả theo đúng quy định.

Chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ cải thiện dòng tiền, hỗ trợ những cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ duy trì hoạt động và tái đầu tư.

Tuy nhiên, nếu doanh thu thực tế trong năm vượt ngưỡng 10 tỷ đồng, đơn vị sẽ không còn thuộc nhóm ưu đãi và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp bổ sung số thuế đã trừ.

Đối với những người làm ăn ở quy mô nhỏ lẻ, việc tiết kiệm từng đồng chi phí mang ý nghĩa sống còn để duy trì việc buôn bán. Ông Phùng Xuân Đức, chủ một hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội, bày tỏ niềm phấn khởi khi chính sách mới giúp gia đình có thêm một khoản vốn để quay vòng buôn bán. Ông xem đây là nguồn động lực tinh thần rất lớn, sẵn sàng chủ động kê khai và kỳ vọng các thủ tục sớm được triển khai đồng bộ đến tay người dân.

Cùng chung tâm tư, bà Lê Thị Vy, một tiểu thương kinh doanh đại lý tạp hóa tại phường Tây Mỗ, Hà Nội chia sẻ với doanh thu mỗi năm khoảng 8 đến 9 tỷ đồng, lợi nhuận thực tế sau khi thanh toán đủ các khoản chi phí thuê mặt bằng, điện, nước và tiền công nhân viên còn lại rất mỏng.

"Trong bối cảnh sức mua chững lại còn giá cả hàng hóa đầu vào không ngừng leo thang, quyết sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân được ban hành vô cùng kịp thời. Số tiền thuế giữ lại được sẽ giúp cửa hàng có thêm dòng tiền chi trả các khoản phí thường xuyên và nhập thêm hàng hóa dự trữ", bà Vy cho hay.

Không chỉ giải quyết khó khăn ngắn hạn, chính sách còn mang tính khích lệ niềm tin thương trường. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Truyền thông và Giải trí VIC Group, nhận định số tiền vài chục triệu đồng tuy không quá lớn nhưng hàm chứa hai tầng ý nghĩa quan trọng. Đó là minh chứng cho sự đồng hành của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tạo ra chiếc đòn bẩy giá trị để đơn vị vận dụng phát triển doanh thu.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát tại Hà Nội, nhấn mạnh, mỗi khoản chi phí giảm bớt sẽ giúp các đơn vị cải thiện dòng tiền và tích lũy lực lượng cho tương lai.

Ông cho hay, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá rất cao sự minh bạch và tinh thần đơn giản hóa thủ tục của chính sách thuế, đồng thời kỳ vọng Nhà nước tiếp tục mở rộng các giải pháp về tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất và giảm chi phí logistics nhằm nhân đôi hiệu quả chính sách.

Sự sẻ chia vì mục tiêu phát triển dài hạn

Đánh giá dưới góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cho rằng chính sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Mức giảm 30% phụ thuộc trực tiếp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng cơ sở, đồng nghĩa với việc đơn vị nào hoạt động tốt thì số thuế được giảm càng nhiều. Thông qua việc tiết giảm nghĩa vụ thuế, các chủ cơ sở còn có thêm dư địa để hạ giá bán sản phẩm, mang lại lợi ích gián tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng và lan tỏa giá trị an sinh xã hội.

Phân tích sâu hơn về dòng tiền, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ thường gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận các nguồn vốn vay giá rẻ. Do đó, khoản thuế được giữ lại trên thực tế chính là một hình thức cấp vốn lưu động hoàn toàn không mất lãi.

Doanh nghiệp có thể dùng nguồn lực này để tái mua nguyên vật liệu, trả lương người lao động hoặc đầu tư máy móc thiết bị mới. Nhờ vậy, dòng tiền từ ngân sách sẽ lập tức quay trở lại guồng quay sản xuất, kích hoạt doanh thu và tạo ra nguồn thu thuế mới ở các khâu tiếp theo.

Đặc biệt, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng chính sách còn tạo động lực then chốt để các hộ cá thể tự tin chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính quy. Xu hướng này rất phù hợp với lộ trình cải cách thuế từ năm 2026, thời điểm công tác quản lý chuyển dịch mạnh sang nền tảng dữ liệu điện tử và hóa đơn số, trong khi các hộ đạt doanh thu đến 1 tỷ đồng/năm hiện đã không phải nộp thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, lưu ý khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp cả nước nhưng khả năng chống chịu rủi ro rất mỏng. Việc giảm thuế không thuần túy là cắt giảm nguồn thu quốc gia mà là động thái đưa dòng vốn lưu thông trở lại thị trường, kích cầu tiêu dùng và giữ vững việc làm.

Theo ông Mạc Quốc Anh, thước đo thành công thực sự của chính sách thuế không chỉ nằm ở con số tiền giảm trừ, mà phải nhìn vào số lượng doanh nghiệp duy trì được hoạt động, lượng việc làm được giữ vững và doanh thu bứt phá sau hỗ trợ.

Giai đoạn tiếp theo đòi hỏi chính sách hỗ trợ phải chuyển mình từ mục tiêu giúp doanh nghiệp tồn tại sang tạo đòn bẩy để doanh nghiệp lớn mạnh, thúc đẩy các đơn vị đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao tính minh bạch để hình thành nên thế hệ doanh nhân giàu năng lực cạnh tranh trong tương lai.