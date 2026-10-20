6-7 nhân viên y tế cùng gỡ 300 ngòi ong cho người đàn ông

Cơ thể bệnh nhân dày đặc nốt ong đốt. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 62 tuổi, bị ong khoái tấn công với số lượng lớn khi đến xem người thân lấy mật ong.

Hơn 300 nốt ong đốt khắp cơ thể

Theo lời kể, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông đang ngồi nghỉ cách tổ ong hơn 200 m. Khi tổ ong bị tác động, đàn ong bất ngờ bay tới tấn công. Dù mặc quần áo che kín cơ thể, ông vẫn bị đốt dày đặc ở nhiều vị trí.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận hơn 300 nốt ong đốt phân bố khắp đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, bụng, hai tay và vùng mông. Bệnh nhân đau buốt dữ dội, choáng váng, đau bụng và có biểu hiện phản vệ độ II.

Không chỉ đối mặt nguy cơ phản vệ diễn biến nhanh, người bệnh còn có nguy cơ nhiễm độc toàn thân do lượng lớn nọc ong xâm nhập vào cơ thể. Nếu không được xử trí và theo dõi kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến tiêu cơ vân, tan máu, tổn thương thận cấp, rối loạn chức năng gan, thậm chí suy đa cơ quan và tử vong.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh nhân, xử trí phản vệ theo phác đồ chuyên môn, kết hợp điều trị hỗ trợ, giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm độc.

Đáng chú ý, số lượng ngòi ong còn lưu lại trên cơ thể bệnh nhân rất lớn. Khoa Hồi sức cấp cứu đã huy động cùng lúc 6-7 nhân viên y tế kiểm tra, loại bỏ ngòi ong nhằm hạn chế lượng nọc tiếp tục xâm nhập. Công việc gặp nhiều khó khăn do các vết đốt phân bố dày đặc, nhiều vị trí đã sưng nề và đau nhiều. Trong quá trình kiểm tra, nhân viên y tế còn phát hiện, lấy ra một con ong nằm sâu trong tai người bệnh.

Trước nguy cơ biến chứng nặng do nhiễm độc nọc ong, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa II Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ sớm, phối hợp với các biện pháp điều trị tích cực khác.

Các bác sĩ đồng thời theo dõi sát diễn biến lâm sàng, chức năng thận và những chỉ số xét nghiệm phản ánh tổn thương cơ để phát hiện sớm các biến chứng toàn thân.

BSCKI Trần Thị Phương Dung, khoa HSCC dặn dò bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: BVCC.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 7, chỉ số creatine kinase (CK) - một dấu ấn xét nghiệm phản ánh tổn thương cơ - giảm từ trên 7.500 xuống còn khoảng 500, theo thông tin từ bệnh viện. Các chỉ số lâm sàng dần ổn định, người bệnh hồi phục tốt và được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sức khỏe sau điều trị.

Cách xử trí khi bị ong đốt hàng loạt

Theo các bác sĩ, nọc ong chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học, trong đó có peptide và enzyme có khả năng gây tổn thương tế bào, mô, đồng thời kích hoạt phản ứng viêm và dị ứng. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loài ong, số lượng vết đốt, lượng nọc xâm nhập và khả năng đáp ứng của từng người.

Phản vệ là một trong những biến chứng nguy hiểm có thể xuất hiện nhanh sau khi bị ong đốt, kể cả chỉ với một vết đốt ở người có cơ địa mẫn cảm. Các dấu hiệu cảnh báo gồm nổi mày đay, phù môi hoặc lưỡi, khó thở, đau bụng, nôn, choáng váng và tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, phản vệ có thể tiến triển nặng, đe dọa tính mạng.

Bên cạnh đó, khi bị ong đốt với số lượng lớn, độc tố trong nọc ong có thể gây tổn thương cơ và hồng cầu, dẫn đến tiêu cơ vân, tan máu, tổn thương thận cấp cùng nhiều biến chứng toàn thân khác.

Đáng lưu ý, những tổn thương này có thể tiếp tục tiến triển trong nhiều giờ hoặc những ngày sau đó, ngay cả khi các biểu hiện tại chỗ đã giảm. Vì vậy, người bị ong đốt hàng loạt cần được thăm khám và theo dõi tại cơ sở y tế, không nên chủ quan khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường rõ rệt.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khuyến cáo người dân không tự ý chọc phá, đốt hoặc tác động vào tổ ong; tránh đứng gần khu vực khai thác mật ong nếu không có phương tiện bảo hộ phù hợp.

Khi bị đàn ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, che chắn vùng đầu và mặt, tìm nơi trú ẩn an toàn để hạn chế tiếp tục bị đốt.

Sau khi đến nơi an toàn, người bị đốt nên kiểm tra và loại bỏ sớm ngòi ong còn lưu trên da nếu có thể thực hiện an toàn, rửa vùng da bị đốt bằng nước sạch và xà phòng, có thể chườm lạnh qua lớp khăn để giảm đau, sưng. Không tự ý đắp lá cây, bôi các loại thuốc hoặc áp dụng mẹo dân gian không rõ tác dụng lên vết đốt.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng môi hoặc lưỡi, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, choáng váng hoặc ngất, người dân cần gọi cấp cứu 115 ngay. Các bác sĩ lưu ý người bệnh không nên chờ đến khi đau nhức cơ dữ dội, nước tiểu sẫm màu hoặc tiểu ít mới đến bệnh viện, bởi đây có thể là dấu hiệu tổn thương cơ và thận đã tiến triển.