6,3 tỷ USD có thể “bay hơi", Binance hứa đền từng đồng cho nhà đầu tư

Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, cho biết vụ việc "có vẻ như là một vụ tấn công mạng". Ảnh: Getty.

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance dường như đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng hôm thứ Năm, với tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính lên tới 6,3 tỷ USD. Công ty lập tức đình chỉ hoạt động nạp và rút tiền, đồng thời cam kết bồi hoàn toàn bộ tổn thất cho khách hàng.

Bản chất chính xác của vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ. Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance và là tỷ phú tiền số, nhận định sự việc “có vẻ giống một vụ tấn công mạng”. Trong khi đó, người phát ngôn của công ty chỉ gọi đây là một “sự cố an ninh”.

Binance cho biết đã tạm ngừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền trên nền tảng. Công ty khẳng định khách hàng sẽ không phải gánh chịu thiệt hại.

“Binance sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất”, người phát ngôn công ty tuyên bố, đồng thời cho biết tổng mức độ ảnh hưởng ước tính vào khoảng 6,3 tỷ USD.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng gây chấn động ngành tiền mã hóa, vốn liên tiếp hứng chịu những cuộc tấn công mạng gây thiệt hại lớn trong nhiều năm qua.

Tháng 2/2025, Bybit, một trong những đối thủ lớn của Binance, từng mất 1,5 tỷ USD trong vụ tấn công do tin tặc Triều Tiên thực hiện. Đây được xem là vụ đánh cắp tài sản lớn nhất trong lịch sử ngành tiền số. Tuy nhiên, theo những dữ liệu ban đầu được công bố về sự cố tại Binance, vụ việc lần này có nguy cơ vượt qua kỷ lục đó.

Binance từng đối mặt khoản phạt 4,3 tỷ USD tại Mỹ

Vụ tấn công xảy ra khi Binance đã trải qua nhiều năm vướng vào các vấn đề pháp lý và quy định quản lý.

Năm 2023, công ty nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền tại Mỹ và phải nộp khoản phạt 4,3 tỷ USD cho chính phủ nước này. Nhà sáng lập Changpeng Zhao sau đó bị tuyên án 4 tháng tù liên bang.

Sau khi mãn hạn tù, ông Zhao được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá. Binance cũng thiết lập quan hệ kinh doanh với World Liberty Financial, doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với gia đình ông Trump và được cho là một nguồn tài sản đáng kể của Tổng thống Mỹ.

Binance giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành tiền số. Đây là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, nơi người dùng có thể đổi tiền truyền thống lấy Bitcoin, Ether và nhiều loại tiền mã hóa khác, cũng như mua bán, trao đổi các tài sản này.

Tuy nhiên, Binance không chỉ đơn thuần là một sàn giao dịch. Giống nhiều nền tảng tiền số khác, công ty còn vận hành theo mô hình gần giống một ngân hàng lưu ký: khách hàng gửi tài sản lên hệ thống và trông cậy vào sàn để bảo vệ số tiền của mình.

Chính vì vậy, một sự cố an ninh tại Binance có thể gây tác động lớn hơn nhiều so với thiệt hại trực tiếp của vụ tấn công, bởi nó đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của tài sản mà hàng trăm triệu người dùng đang gửi trên các nền tảng tiền số.

Tether và Circle khẩn cấp phong tỏa tài sản liên quan

Khi thông tin về vụ việc lan rộng hôm thứ Năm, nhiều doanh nghiệp trong ngành tiền mã hóa đã nhanh chóng phối hợp hỗ trợ Binance ngăn chặn dòng tiền liên quan.

Tether, một trong những nền tảng stablecoin lớn nhất thị trường, cho biết đã đóng băng hơn 1,5 tỷ USD tài sản tiền số có liên quan đến “một vụ tấn công tiềm tàng nhằm vào Binance”.

Circle, một công ty tiền số khác, cũng thông báo đã phong tỏa hơn 800 triệu USD tài sản liên quan đến sự cố.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào hệ thống của Binance bị xâm nhập. Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn công ty cho rằng kẻ tấn công có thể đã chiếm quyền kiểm soát máy tính xách tay của một kỹ sư, từ đó thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

“Các nhóm của chúng tôi đang làm việc liên tục để xử lý vấn đề một cách an toàn và triệt để”, người phát ngôn Binance cho biết.

Công ty cũng khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để xác định danh tính những kẻ đứng sau vụ việc và đưa chúng ra trước công lý.

Theo NYTimes