6.000m³ đất đá sạt xuống lấp kín đường, cô lập xóm hơn 100 người

Ngày 24/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, cho biết sau đợt mưa kéo dài, ngày 19/9, tuyến đường thuộc thôn Gốc Gạo xảy ra sạt lở. Đây là tuyến đường dẫn vào xóm Cầu Trên, nơi có 37 hộ với hơn 100 nhân khẩu.

Điểm sạt lở khiến tuyến đường vào xóm Cầu Trên, xã Tân Hợp bị chia cắt. Ảnh: Đức Mậu

Ông Kiên cho biết, theo kiểm tra của cán bộ địa phương, cuộc sống của người dân xóm Cầu Trên vẫn được đảm bảo các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, việc khắc phục sạt lở đất đá để thông tuyến gặp nhiều khó khăn do khu vực phía trên mái taluy tiếp tục sạt xuống.

“Dự kiến hôm qua có thể thông đường, nhưng đến chiều, đất đá lại sạt xuống khiến máy móc không thể thi công. Để dọn hết khối lượng đất đá tại hiện trường, có thể phải kéo dài đến cuối tuần”, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp nói.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, điểm sạt lở kéo dài khoảng 80m, mái sạt cao khoảng 120m, với khối lượng đất đá ước tính 5.000–6.000m³. Sự cố cũng làm đổ hai cột điện và nhiều cây quế của người dân.

Các lực lượng và giáo viên trường THCS Tân Hợp hỗ trợ học sinh đi bộ qua điểm sạt lở vào sáng sớm. Ảnh: Đức Mậu

Sau sự cố sạt lở, hiện người dân chỉ có thể di chuyển ra bên ngoài bằng đường mòn qua rừng. Tuy nhiên, một số học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ học do đường quá xa, không thể tự đi bộ đến trường.

Đối với học sinh THCS, từ sáng sớm, lực lượng chức năng và giáo viên nhà trường túc trực, hỗ trợ các em vượt qua các điểm sạt lở để đến trường.