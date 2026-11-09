'5S' trong xây dựng chính quy

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, như mô hình “5S” gồm: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Các đơn vị xây dựng quy trình, thống nhất tiêu chí, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; hình thành tác phong làm việc khoa học, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng công tác và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Kiểm tra tác phong, nhận thức trước khi thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS phường An Nhơn (TP Hồ Chí Minh).

Kiểm tra gấp nội vụ tại Ban CHQS phường An Nhơn (TP Hồ Chí Minh).

Cùng với đó, mô hình “Mỗi ngày nghiên cứu một văn bản quy phạm pháp luật” được duy trì thường xuyên, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật, vận dụng đúng quy định vào thực tiễn. Phong trào “Mỗi ngày, mỗi người làm một việc tốt” cũng được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ những kết quả, chuyển biến ban đầu, Bộ tư lệnh thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, đề cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ quy định, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị chú trọng phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trên không gian mạng; tăng cường quản lý kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm sử dụng thiết bị, máy tính, điện thoại, mạng internet; hoàn thiện hệ thống bảng biển theo đúng quy định.