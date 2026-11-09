'5S' trong xây dựng chính quy
Cùng với kiện toàn tổ chức, biên chế, hệ thống tổ chức ban CHQS phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong đô thị đặc biệt. Lãnh đạo, chỉ huy phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, hồ sơ, sổ sách; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế, quy định sát với chức năng, nhiệm vụ. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng nội dung, chương trình; giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị được duy trì nền nếp.
Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, như mô hình “5S” gồm: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Các đơn vị xây dựng quy trình, thống nhất tiêu chí, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; hình thành tác phong làm việc khoa học, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng công tác và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.
Cùng với đó, mô hình “Mỗi ngày nghiên cứu một văn bản quy phạm pháp luật” được duy trì thường xuyên, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật, vận dụng đúng quy định vào thực tiễn. Phong trào “Mỗi ngày, mỗi người làm một việc tốt” cũng được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Từ những kết quả, chuyển biến ban đầu, Bộ tư lệnh thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, đề cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ quy định, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị chú trọng phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trên không gian mạng; tăng cường quản lý kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm sử dụng thiết bị, máy tính, điện thoại, mạng internet; hoàn thiện hệ thống bảng biển theo đúng quy định.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/5s-trong-xay-dung-chinh-quy-1063844