Đây là kết quả của quá trình phát triển hạ tầng viễn thông kéo dài nhiều năm. Cuối năm 2015, tốc độ internet trung bình tại Việt Nam chỉ đạt 3,8Mbps, xếp thứ 95 thế giới. Trong giai đoạn khai thác 3G và 4G, tốc độ tải xuống di động dao động 35-50Mbps, thứ hạng gần như không thay đổi.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2024, khi 5G được thương mại hóa, đưa Việt Nam lên vị trí 37 thế giới. Đến tháng 3-2025, Việt Nam lần đầu lọt Top 20. Theo Speedtest Global Index của Ookla, tháng 7-2026, tốc độ tải xuống di động trung vị đạt 205,58Mbps, lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí thứ 10 thế giới.

Nói cách khác, hành trình từ vị trí gần bét bảng thời 2G/3G lên việc lọt vào top 10 thế giới đã đi qua ba thế hệ công nghệ mạng trong khoảng một thập kỷ. Tuy vậy, phần lớn quãng đường bứt phá lại dồn vào chưa đầy hai năm kể từ khi 5G xuất hiện.

Hệ thống mạng di động 5G của Viettel trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: LAN ANH

Đằng sau các con số đo tốc độ là khối lượng hạ tầng được dựng lên trong thời gian ngắn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vùng phủ 5G tại Việt Nam tăng từ 0,93% dân số năm 2023 lên 90,2% năm 2025, số trạm 5G tăng từ 184 trạm lên hơn 30.000 trạm.

Đến tháng 3-2026, hạ tầng 4G phủ sóng 99,48% dân số, tạo lớp nền cho toàn bộ quá trình nâng cấp. Cả nước có 22,41 triệu thuê bao 5G, cho thấy công nghệ này đã bước qua giai đoạn thử nghiệm để đi vào phổ cập.

Trong bức tranh đó, Viettel giữ vai trò lực lượng triển khai lớn nhất. Ngày 15-10-2024, Viettel khai trương mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 6.500 trạm phát sóng.

Riêng năm 2025, tập đoàn lắp đặt mới 23.500 trạm, nâng tổng số trạm đưa vào vận hành lên 30.000 trạm, đạt 90% vùng phủ ngoài trời và 70% vùng phủ trong nhà trên phạm vi toàn quốc. Khối lượng triển khai đưa Viettel vào nhóm 15 nhà mạng có số trạm 5G lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Ngày 15-9-2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Băng tần từng được khai thác cho 2G giờ được tận dụng cho công nghệ 4G và 5G. Đây là bệ đỡ để tốc độ internet tại Việt Nam tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Sau khi đưa vào khai thác, mạng Viettel dự kiến tăng tốc độ internet thêm 10%, đồng thời mở rộng vùng phủ tại nông thôn, miền núi và hải đảo theo hướng tiết kiệm chi phí. Trên nền hạ tầng và tần số đã có, Viettel đặt mục tiêu cho năm 2026 là khoảng 50.000 vị trí trạm 5G với vùng phủ rộng đạt 97% dân số.

Mục tiêu này nằm trong lộ trình chung của ngành. Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, riêng năm 2026, tốc độ di động cần đạt 170Mbps, cố định 300Mbps, 99% dân số được phủ sóng 5G và 40% người dân truy cập được băng rộng 1Gbps. Xa hơn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 mạng 5G phủ sóng toàn quốc trên nền hạ tầng băng thông siêu rộng.