59 Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao - Trung cấp giảng sư trình bày bài thi tốt nghiệp

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ sách tấn Tăng Ni giảng sinh trước buổi thi

Theo đó, Ban Điều hành Phân ban Đào tạo giảng sư và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp phía Nam tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao cấp và Trung cấp giảng sư khóa XII, niên khóa 2022-2025.

Sau lời sách tấn của Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Tăng Ni giảng sinh lần lượt thực hiện bài diễn giảng trước Ban Giám khảo gồm: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Đạo tạo giảng sư và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.

Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao cấp giảng sinh thi tốt nghiệp diễn giảng

Trong hai ngày 26, 27-9, Tăng Ni giảng sinh sẽ trình bày các bài diễn giảng theo chủ đề trước Ban Giám khảo, nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và năng lực diễn giảng sau ba năm theo học chương trình đào tạo.

Được biết, Lớp Cao cấp giảng sư có 41 Tăng Ni giảng sinh.

Lớp Trung cấp giảng sư có 18 Tăng Ni giảng sinh với Ban Giám khảo gồm: Hòa thượng Thích Giác Trí, Thượng tọa Thích Phước Tiến và Thượng tọa Thích Thiện Thật.

Hình ảnh Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao cấp giảng sư thi tốt nghiệp trước Ban Giám khảo:

41 Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao cấp giảng sư thi tốt nghiệp, tại thiền viện Quảng Đức