59 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trung ương Đoàn trao thưởng cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: HẢI ANH

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay nhận được 462.629 bài dự thi, tăng 132% so với năm 2025. Trung ương Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từ khâu tiếp nhận, quản lý, duyệt bài đến chấm thi. Việc triển khai quy trình trên nền tảng số góp phần nâng cao tính khoa học, công khai, minh bạch trong tổ chức và chấm thi.

Nhiều tác giả trẻ lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với đời sống, khai thác các phương thức truyền thông hiện đại để chuyển tải nội dung chính luận. Những góc nhìn mới, cách thể hiện sáng tạo góp phần đưa các vấn đề chính trị, tư tưởng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, góp phần cho thấy tầm quan trọng của yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh thiếu niên.

Tại buổi lễ, có 59 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng cúp lưu niệm và phần thưởng.

Ban tổ chức cuộc thi cũng trao giải tập thể cho Tỉnh đoàn Hưng Yên do thành tích nổi bật trong triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia với 166.307 bài dự thi.

Các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về nội dung, cách tiếp cận và hình thức thể hiện, phản ánh nhiều vấn đề thời sự gắn với đời sống xã hội và thanh niên. Nhiều tác phẩm tập trung vào những nội dung như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quyền con người và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.