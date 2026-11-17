Người dân mong mỏi từng ngày

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 16/11, trên tuyến tỉnh lộ 163 (Yên Bái - Khe Sang) là tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư, phục vụ đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực.

Riêng đoạn qua địa bàn xã Châu Quế, tuyến đường có chiều dài hơn 24km, gắn liền với đời sống, sản xuất của gần 3.000 hộ dân sinh sống hai bên đường.

Thế nhưng, nhiều năm qua, tuyến đường này đang phải đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, rạn nứt, lún võng, nhiều vị trí xuất hiện ổ gà sâu. Lề đường hư hỏng, hệ thống rãnh thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Những ngày nắng, mỗi lượt phương tiện đi qua lại cuốn theo bụi đất mù mịt, phủ kín nhà cửa, hàng quán ven đường. Khi trời mưa, nước đọng tại các vị trí mặt đường hư hỏng, tạo thành những vũng sâu, khiến người điều khiển phương tiện phải liên tục tránh né, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến Yên Bái - Khe Sang gặp nhiều khó khăn, sau nhiều năm chờ đợi, dự án cải tạo, nâng cấp, ngày mưa thì lầy lội.

Ông Nguyễn Hữu Chung, người dân thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế cho biết, tình trạng bụi bẩn kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình và các hộ dân xung quanh. Dù thường xuyên đóng cửa để hạn chế bụi nhưng nhà cửa vẫn bị phủ trắng sau mỗi ngày.

Không chỉ khổ sở vì bụi, người dân còn lo lắng mỗi khi lưu thông qua những đoạn đường có nhiều ổ gà, mặt đường trơn trượt.

Chị Nguyễn Thị Nhung, người dân thôn Ngọc Châu cho biết, nhiều hố sâu xuất hiện trên mặt đường khiến việc đi xe máy rất khó khăn, đã có không ít trường hợp người dân bị ngã khi đi qua những vị trí này.

Đối với học sinh, tuyến đường xuống cấp cũng trở thành nỗi lo thường trực trên hành trình đến trường. Em Đặng Quỳnh Thư, học sinh Trường Tiểu học và THCS Châu Quế Hạ chia sẻ, mặt đường trơn trượt, nhiều đoạn hư hỏng khiến việc đi lại không bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tại khu vực cống chui Km174 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mặt đường gồ ghề, vỡ nát, địa hình dốc và cua hẹp khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân, tuyến đường còn phải chịu áp lực từ các phương tiện trọng tải lớn, nhất là xe chở nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 2.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng thôn Ngọc Châu cho biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành quan tâm khảo sát, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng hư hỏng vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của bà con.

Cùng chung mong muốn sớm có tuyến đường an toàn, ông Nguyễn Đức Khải, người dân thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế cho biết, tuyến đường xuống cấp đã gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đi lại và vận chuyển hàng hóa của gia đình.

Người dân mong muốn dự án sớm được triển khai, sửa chữa những đoạn hư hỏng, cải thiện mặt đường để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn, nhất là vào mùa mưa.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, tình trạng giao thông khó khăn còn tác động trực tiếp đến kinh tế địa phương. Châu Quế là địa bàn có diện tích trồng quế lớn, hoạt động sản xuất, thu mua và tiêu thụ nông sản phụ thuộc nhiều vào hệ thống giao thông.

Đường xuống cấp khiến chi phí vận chuyển vật tư nông nghiệp, thu mua quế tăng lên, ảnh hưởng đến giá thành và hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Đăng, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Quế cho biết, địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư tuyến đường Yên Bái - Khe Sang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Dự án 580 tỷ đồng khởi công đầu năm 2027

Trước thực trạng xuống cấp kéo dài và nhu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông, ngày 19/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 3869/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Yên Bái - Khe Sang (ĐT163).

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029.

Phạm vi đầu tư thuộc địa bàn hai xã Đông Cuông và Châu Quế, điểm đầu tại Km 54+377,71, thuộc địa phận xã Đông Cuông; điểm cuối tại Km 82+825,62, thuộc địa phận xã Châu Quế. Tổng chiều dài đoạn tuyến thiết kế cải tạo, nâng cấp là 30,8km, bao gồm cả tuyến nhánh.

Tuyến Yên Bái - Khe Sang ngày nắng thì bụi, gây khó khăn cho người dân khi tham giao thông.

Dự án hướng tới hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các vùng, các xã trong tỉnh và kết nối với đường tỉnh 151C; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Trao đổi về kế hoạch triển khai dự án, ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị theo quy định.

Dự kiến, công trình có thể khởi công vào khoảng tháng 1/2027 hoặc sau Tết Nguyên đán, tùy thuộc tiến độ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, tuyến đường cơ bản bám theo hướng tuyến hiện hữu, tận dụng tối đa nền và mặt đường cũ nhằm hạn chế chi phí giải phóng mặt bằng, giảm ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình của người dân hai bên tuyến. Một số đoạn sẽ được nắn chỉnh để cải thiện yếu tố kỹ thuật, bảo đảm khả năng khai thác lâu dài.

Đáng chú ý, đoạn ngoài khu đông dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Tại các khu vực đông dân cư, mặt đường được mở rộng lên 7,5m, hai bên bố trí vỉa hè rộng 3m mỗi bên.

Riêng đoạn qua trung tâm xã Châu Quế, nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè hai bên rộng 5m. Đây là hạng mục được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo giao thông khang trang, đồng bộ hơn cho khu vực trung tâm xã.

Bên cạnh việc gia cố nền, mặt đường và thảm bê tông nhựa, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, cống ngang, công trình phòng hộ và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại những vị trí tuyến đường cắt qua các dòng suối có lưu vực lớn, dự án sẽ xây dựng mới 3 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trong đó, cầu qua suối Nhược Sơn tại Km 68+402,69 có chiều dài dầm 33m; cầu qua suối Nhầy tại Km 73+965,11 có chiều dài dầm 33m và cầu qua nhánh suối Nhầy tại Km 74+072,81 có chiều dài dầm 24m.

Những vị trí có nguy cơ sạt lở cũng được tính toán phương án xây dựng tường chắn, công trình phòng hộ nhằm bảo vệ nền đường, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Hệ thống chiếu sáng được bố trí tại khu vực trung tâm xã Châu Quế hiện tại và khu vực dự kiến quy hoạch trung tâm xã mới.