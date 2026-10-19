58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

Theo thông tin tổng hợp của Văn phòng SPS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các thông báo trong kỳ bao gồm quy định về phụ gia thức ăn chăn nuôi tại Liên minh châu Âu, biện pháp kiểm dịch động vật của Philippines, giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Canada và Hoa Kỳ, cùng các yêu cầu đối với thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm có nguồn gốc động vật tại nhiều thị trường khác.

Philippines hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm động vật từ Việt Nam

Thông báo đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam là biện pháp khẩn cấp tạm thời của Philippines về nhập khẩu động vật, sản phẩm và phụ phẩm động vật có nguy cơ cao mắc bệnh lở mồm long móng từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Biện pháp có hiệu lực từ ngày 19/9/2026. Một số sản phẩm đã qua xử lý vẫn được phép nhập khẩu nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thú y.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thuộc nhóm này, việc xác định đúng phạm vi hạn chế có ý nghĩa trực tiếp đối với kế hoạch xuất khẩu và chuẩn bị hồ sơ lô hàng. Doanh nghiệp cần đối chiếu loại sản phẩm, tình trạng xử lý và các điều kiện kiểm dịch trong văn bản chính thức trước khi thực hiện giao dịch.

Việt Nam xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt sang nhiều thị trường.

Canada lấy ý kiến về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Canada công bố hai dự thảo về giới hạn dư lượng tối đa đối với Cyprodinil và Fludioxonil trên một số loại nông sản. Các mặt hàng được đề cập gồm quả na, một số nhóm trái cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, chuối và một số loại quả hạch.

Đối với Cyprodinil, dự thảo đề xuất mức dư lượng tối đa 4,0 ppm đối với quả na và 2,0 ppm đối với một nhóm trái cây nhiệt đới, cận nhiệt đới và quả nhỏ có vỏ không ăn được.

Với Fludioxonil, các mức đề xuất gồm 20 ppm đối với quả na và nhóm trái cây tương ứng, 4,0 ppm đối với chuối, 0,3 ppm đối với một nhóm quả hạch và 0,01 ppm đối với hạt hồ đào.

Thời hạn góp ý đối với cả hai dự thảo là trước ngày 13/12/2026. Theo tài liệu, các dự thảo dự kiến được thông qua và công bố trong vòng 4–5 tháng kể từ khi tài liệu PMRL tương ứng được đăng trên trang thông tin của Bộ Y tế Canada; quy định dự kiến có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Canada, đây là nhóm thông tin cần theo dõi trong quá trình kiểm soát dư lượng và cập nhật yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, các mức nêu trên vẫn là đề xuất, chưa phải giới hạn chính thức đã có hiệu lực. Doanh nghiệp cần căn cứ vào văn bản cuối cùng khi xác định yêu cầu áp dụng cho từng sản phẩm.

Hoa Kỳ điều chỉnh yêu cầu kiểm dịch và thành phần thực phẩm

Các thông báo của Hoa Kỳ đề cập việc điều chỉnh biện pháp kiểm soát bệnh gỉ trắng hoa cúc, đồng thời sửa đổi yêu cầu nhập khẩu đối với một số loại cành giâm, cây cúc nuôi cấy mô và hoa cắt cành.

Những thay đổi liên quan đến kiểm dịch thực vật là thông tin cần được các đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hoa, cây giống theo dõi để xác định yêu cầu áp dụng đối với hàng hóa của mình.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Hoa Kỳ quy định mức dư lượng tối đa của muối natri thuộc hoạt chất acifluorfen trên củ cải đường lấy củ là 0,06 ppm. Nước này cũng cho phép sử dụng men nướng bánh mì bất hoạt vitamin D2 làm nguồn bổ sung vitamin D2 trong một số nhóm thực phẩm.

Đối với doanh nghiệp, việc theo dõi các quy định về dư lượng và thành phần thực phẩm giúp xác định những yêu cầu cần đối chiếu khi sản xuất, kiểm soát chất lượng và chuẩn bị hồ sơ cho thị trường nhập khẩu.

EU điều chỉnh danh mục phụ gia thức ăn chăn nuôi

Trong nửa đầu tháng 10, EU công bố 11 thông báo liên quan đến cấp phép và gia hạn cấp phép phụ gia thức ăn chăn nuôi. Các nội dung bao gồm một số chế phẩm từ hồi, vitamin K3, L-cysteine hydrochloride monohydrate, tocopherol, tinh dầu thực vật và các phụ gia khác.

Một dự thảo còn đề xuất rút các phụ gia chiết xuất từ hồi khỏi thị trường đối với những loài động vật không thuộc phạm vi được cấp phép.

Các quy định này xác định loại phụ gia và nhóm động vật được phép sử dụng. Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi hoặc cung ứng nguyên liệu liên quan cần theo dõi phạm vi cấp phép cụ thể để xác định quy định nào liên quan đến sản phẩm của mình.

Phụ gia thức ăn chăn nuôi. Ảnh minh họa

Campuchia tăng cường quy định về chất lượng và an toàn thủy sản

Campuchia công bố các quy định về kiểm soát chất lượng, an toàn đối với cá và sản phẩm thủy sản, đồng thời ban hành Luật Thủy sản.

Các nội dung đáng chú ý gồm yêu cầu vệ sinh, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng thuốc thú y, hóa chất và chất gây ô nhiễm, cũng như áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) trong sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản.

Luật Thủy sản còn đề cập đến quản lý, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động thương mại thủy sản với Campuchia, các quy định này là căn cứ cần xem xét khi đối chiếu yêu cầu về chất lượng, an toàn và hồ sơ liên quan đến sản phẩm. Phạm vi nghĩa vụ cụ thể cần được xác định theo văn bản tương ứng và loại hàng hóa.

Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đang tăng trưởng. Ảnh: Vasep

Nhiều thị trường điều chỉnh tiêu chuẩn và điều kiện nhập khẩu

Ngoài các thị trường trên, Ukraine đưa ra các dự thảo về dung môi chiết xuất trong sản xuất thực phẩm, yêu cầu đối với sữa và sản phẩm sữa, cùng giới hạn ô nhiễm phóng xạ trong thực phẩm, đồ uống và thức ăn chăn nuôi khi xảy ra sự cố hạt nhân hoặc phóng xạ.

Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quy trình hun trùng, khử trùng đối với thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu, yêu cầu khai báo thông tin xử lý trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và tài liệu liên quan. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Nước này cũng ban hành quy định về hương liệu thực phẩm, bao gồm điều kiện sử dụng, ghi nhãn và sản xuất hương liệu khói; các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ chậm nhất đến ngày 31/12/2026.

Tại Ai Cập, các thông báo đề cập tiêu chuẩn đối với cá đông lạnh, cá tẩm bột, cá muối, cá ngừ đóng hộp và sữa thanh trùng. Một nội dung khác sửa đổi tiêu chuẩn nước uống đóng chai, đóng bình, trong đó giới hạn tối đa đối với hoạt độ phóng xạ Alpha là 0,5 Bq/l.

Cộng hòa Moldova ban hành quy định về danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu động vật, vật liệu di truyền và sản phẩm có nguồn gốc động vật vào nước này, kèm điều kiện nhập khẩu, yêu cầu sức khỏe động vật và mẫu giấy chứng nhận sức khỏe đối với các nhóm hàng liên quan.

Các thông báo cho thấy yêu cầu của thị trường nhập khẩu có thể liên quan đến nhiều khâu, từ điều kiện kiểm dịch và thành phần sản phẩm đến tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận và hồ sơ đi kèm. Doanh nghiệp cần xác định đúng quy định áp dụng cho mặt hàng và thị trường cụ thể, thay vì áp dụng chung một bộ yêu cầu cho mọi lô hàng.

Chủ động cập nhật quy định, tránh nhầm lẫn về thời hạn áp dụng

Văn phòng SPS Việt Nam cho biết nội dung chi tiết của các thông báo gốc được đăng tải trên cổng thông tin www.spsvietnam.gov.vn. Văn phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị và hiệp hội nghiên cứu, gửi ý kiến góp ý bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) trước thời hạn của từng thông báo 3 ngày để tổng hợp, gửi quốc gia đăng thông báo.

Với 58 thông báo được công bố trong nửa đầu tháng 10/2026, doanh nghiệp cần ưu tiên rà soát những quy định có liên quan trực tiếp đến sản phẩm của mình, đồng thời phân biệt rõ dự thảo lấy ý kiến với quy định đã ban hành. Đây là cơ sở để chủ động cập nhật yêu cầu của thị trường và chuẩn bị hồ sơ phù hợp với quy định áp dụng./.