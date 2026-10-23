58 thông báo SPS liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch

Philippines áp dụng biện pháp khẩn cấp cấm tạm thời nhập khẩu động vật, sản phẩm và phụ phẩm động vật có nguy cơ cao mắc bệnh lở mồm long móng từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo Thông báo số 837/TB-SPS-BNNMT ngày 16/10/2026 của Văn phòng SPS Việt Nam, các thông báo được tổng hợp trong kỳ liên quan đến nhiều nhóm quy định, gồm phụ gia thức ăn chăn nuôi, kiểm dịch động vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quản lý sản phẩm thủy sản.

EU có 11 thông báo về phụ gia thức ăn chăn nuôi

Liên minh châu Âu (EU) có 11 thông báo liên quan đến việc cấp phép và gia hạn cấp phép sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Trong đó, một dự thảo quy định về tái cấp phép sử dụng cồn chiết xuất hồi và tinh dầu hồi từ cây Pimpinella anisum L. làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật, đồng thời rút các phụ gia này khỏi thị trường đối với những loài không thuộc phạm vi được cấp phép.

Ba thông báo khác liên quan đến việc gia hạn cấp phép sử dụng vitamin K3, L-cysteine hydrochloride monohydrate và tocopherol làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho các loài động vật thuộc phạm vi quy định.

Các thông báo còn lại đề cập đến việc cấp phép sử dụng tinh dầu chiết xuất từ đinh hương, sả, hương thảo, kinh giới ô và đại hồi, cùng L-isoleucine và clinoptilolite có nguồn gốc từ tro núi lửa làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật.

Philippines áp dụng biện pháp khẩn cấp với sản phẩm động vật

Philippines ban hành biện pháp khẩn cấp cấm tạm thời nhập khẩu động vật, sản phẩm và phụ phẩm động vật có nguy cơ cao mắc bệnh lở mồm long móng từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 19/9/2026.

Theo thông báo, một số sản phẩm đã qua xử lý vẫn được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thú y.

Hoa Kỳ đăng bốn thông báo liên quan đến kiểm dịch thực vật, mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thành phần thực phẩm. Trong đó, các quyết định bãi bỏ biện pháp kiểm soát bệnh gỉ trắng hoa cúc do nấm Puccinia horiana gây ra, đồng thời điều chỉnh yêu cầu nhập khẩu đối với cành giâm, cây hoa cúc nuôi cấy mô và một số loại hoa cắt cành.

Hoa Kỳ cũng quy định mức dư lượng tối đa đối với muối natri của hoạt chất acifluorfen trên củ cải đường lấy củ là 0,06 ppm. Một thông báo khác cho phép sử dụng men nướng bánh mì bất hoạt vitamin D2 làm nguồn bổ sung vitamin D2 trong một số nhóm thực phẩm.

Canada có hai thông báo dự thảo về mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với các hoạt chất Cyprodinil và Fludioxonil trên một số mặt hàng nông sản, gồm quả na, chuối, quả hạch và nhóm trái cây nhiệt đới, cận nhiệt đới có vỏ không ăn được.

Campuchia siết yêu cầu quản lý an toàn thủy sản

Campuchia có hai thông báo liên quan đến quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm đối với cá, sản phẩm thủy sản.

Một thông báo ban hành quy định về kiểm soát, kiểm tra chất lượng và an toàn đối với cá, sản phẩm thủy sản, trong đó có các yêu cầu về vệ sinh, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng thuốc thú y, hóa chất, chất gây ô nhiễm và áp dụng hệ thống HACCP trong sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản.

Thông báo còn lại liên quan đến Luật Thủy sản, quy định về quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu cá, sản phẩm thủy sản.

Nhiều thị trường đang siết chặt và cập nhật các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu. Ảnh minh họa.

Nhiều nước cập nhật tiêu chuẩn thực phẩm và kiểm dịch

Ukraine có ba thông báo liên quan đến các quy định đối với sản phẩm sữa, dung môi chiết xuất dùng trong sản xuất thực phẩm và giới hạn ô nhiễm phóng xạ.

Một dự thảo quy định danh mục dung môi chiết xuất được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và thành phần thực phẩm, kèm điều kiện sử dụng và mức giới hạn tối đa dư lượng đối với một số dung môi.

Dự thảo thứ hai sửa đổi Lệnh số 801 ngày 19/1/2026 về yêu cầu đối với sữa, sản phẩm sữa và chất béo phết, trong đó điều chỉnh định nghĩa về bơ và mức sai lệch cho phép đối với hàm lượng chất béo công bố trên sản phẩm.

Thông báo còn lại là dự thảo quy định mức ô nhiễm phóng xạ tối đa đối với stronti-90, iốt-131, xêzi-134, xêzi-137, plutoni-239 và americi-241 trong thực phẩm, đồ uống và thức ăn chăn nuôi khi xảy ra sự cố hạt nhân hoặc phóng xạ.

Thổ Nhĩ Kỳ có hai thông báo liên quan đến kiểm dịch thực vật và quản lý hương liệu thực phẩm. Một quy định về quy trình hun trùng, khử trùng đối với thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu, yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin xử lý trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các tài liệu liên quan, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Thông báo còn lại quy định về hương liệu thực phẩm và các thành phần thực phẩm có đặc tính tạo hương, gồm điều kiện sử dụng, ghi nhãn và sản xuất hương liệu khói. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ chậm nhất đến ngày 31/12/2026.

Ai Cập có sáu thông báo liên quan đến sửa đổi tiêu chuẩn thực phẩm và thời gian chuyển tiếp áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, một dự thảo tiêu chuẩn quy định yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và phương pháp thử đối với cá đông lạnh nhanh dạng thanh, miếng cá và phi lê cá tẩm bột hoặc phủ bột nhão, phù hợp với Tiêu chuẩn Codex CXS 166-1989.

Các thông báo khác quy định thời gian chuyển tiếp sáu tháng để nhà sản xuất và nhà nhập khẩu tuân thủ tiêu chuẩn đối với cá muối, cá ngừ và cá ngừ vằn đóng hộp, cùng sữa thanh trùng. Ai Cập cũng sửa đổi tiêu chuẩn nước uống đóng chai, trong đó quy định giới hạn tối đa hoạt độ phóng xạ alpha là 0,5 Bq/l.

Moldova có bốn thông báo liên quan đến điều kiện nhập khẩu động vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật và yêu cầu chứng nhận sức khỏe động vật. Hai thông báo quy định danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu động vật, vật liệu di truyền và sản phẩm có nguồn gốc động vật vào Moldova, đồng thời quy định điều kiện nhập khẩu và yêu cầu về sức khỏe động vật.

Hai thông báo còn lại quy định mẫu giấy chứng nhận sức khỏe động vật đối với động vật trên cạn, động vật thủy sản, sản phẩm sinh dục gồm tinh dịch, noãn, phôi và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thủy sản nhập khẩu vào Moldova.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị và hiệp hội nghiên cứu, góp ý bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) đối với các thông báo liên quan, gửi về Văn phòng trước 3 ngày so với thời hạn của từng thông báo để tổng hợp, gửi quốc gia đăng thông báo. /.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu đạt 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 49,4% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ với 22,2% và châu Âu với 13,5%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang châu Đại Dương tăng 15,5%, trong khi thị trường châu Phi giảm 16,7% so với cùng kỳ.