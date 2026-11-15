577 huấn luyện viên, võ sinh Thủ đô dự thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Sự kiện thu hút 577 huấn luyện viên, võ sinh đến từ 47 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn thành phố tham gia, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào võ thuật Thủ đô, đồng thời góp phần chuẩn hóa chuyên môn và tuyển chọn lực lượng kế cận chất lượng cao.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Phụ trách bộ môn Taekwondo (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) Nguyễn Thu Trang; Ủy viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Hà Nội, phụ trách Báo Hànộimới Lại Bá Hà; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Tương Mai Nguyễn Việt Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Đào Quốc Thắng; cùng đại biểu Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, các thành viên Hội đồng kỹ thuật, ban giám sát, giám khảo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đại biểu Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, các huấn luyện viên, võ sinh và đông đảo phụ huynh.

Dấu ấn phát triển cả về quy mô và chiều sâu chuyên môn

Kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia lần thứ II năm 2026 được tổ chức trên cơ sở thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2026 của Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, với sự nhất trí và chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngay từ đầu giờ sáng, không khí tại Nhà thi đấu phường Tương Mai đã trở nên sôi nổi, trang nghiêm nhưng không kém phần hào hứng khi hàng trăm võ sinh trong trang phục võ phục trắng chỉnh tề tề tựu, sẵn sàng bước vào đợt sát hạch quan trọng đánh dấu bước trưởng thành trên con đường rèn luyện võ đạo.

Trước khi vào kỳ thi, Ban Tổ chức đã tổ chức Khóa tập huấn chuyên môn cho các lực lượng tham gia một cách chuyên nghiệp, bài bản, khoa học. Ảnh: Toàn Dũng

Trong những năm qua, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của phong trào thể dục thể thao Thủ đô, bộ môn Taekwondo Hà Nội đã có những bước tiến vững chắc, không ngừng mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Hệ thống các câu lạc bộ cơ sở ngày càng phát triển rộng khắp tại các phường, xã, trường học; công tác đào tạo, tập huấn huấn luyện viên, hướng dẫn viên và tổ chức thi đấu từng bước được chuẩn hóa. Việc kỳ thi lần này quy tụ tới 577 huấn luyện viên, võ sinh từ 47 câu lạc bộ trên địa bàn thành phố chính là minh chứng sinh động cho sức hút bền bỉ của môn võ Olympic này trong đời sống cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Đào Quốc Thắng phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Đào Quốc Thắng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn và xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, võ sinh Taekwondo Hà Nội. Đây đồng thời là dịp để đánh giá thực chất chất lượng phong trào, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của những người đang trực tiếp góp phần xây dựng, phát triển Taekwondo trên địa bàn Thủ đô.

Nhấn mạnh định hướng nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới, ông Đào Quốc Thắng chia sẻ: “Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, công tác xây dựng và phát triển phong trào Taekwondo không chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng người tập luyện, mà cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên và phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Taekwondo. Chính vì vậy, công tác thi thăng đẳng có vai trò hết sức quan trọng. Một đẳng cấp mới không chỉ là sự ghi nhận về trình độ chuyên môn kỹ thuật, mà trước hết là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm của mỗi người tập Taekwondo. Đẳng cấp càng cao, yêu cầu về chuyên môn càng lớn; đồng thời trách nhiệm đối với cộng đồng, với thế hệ võ sinh kế cận và với sự phát triển của phong trào cũng càng cao hơn”.

Nghiêm túc, khách quan trong từng nội dung sát hạch

Ngay sau nghi thức khai mạc trang trọng, không khí nhà thi đấu tiếp tục được hâm nóng với các tiết mục biểu diễn Taekwondo đặc sắc, đẹp mắt do các vận động viên đội tuyển Taekwondo thành phố Hà Nội thực hiện. Những đường quyền dứt khoát, những đòn đá bay uy lực cùng kỹ thuật công phá điêu luyện của các tuyển thủ thành phố đã mang đến sự phấn khích lớn cho khán giả, tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào phần thi chính thức.

Theo kế hoạch chuyên môn của Ban Tổ chức, kỳ thi lần này được phân chia khoa học theo từng khối đẳng cấp gồm: Khối thi lên 1 đẳng, khối thi lên 2 đẳng và khối thi lên 3 đẳng. Dưới sự điều hành trực tiếp của các Giám sát, Giám khảo giàu kinh nghiệm đến từ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, các võ sinh lần lượt trải qua chuỗi nội dung sát hạch toàn diện.

Cụ thể, ở phần thi kỹ thuật, các thí sinh phải thể hiện chuẩn xác kỹ thuật tấn, nguyên tắc phát lực, kỹ thuật chân cùng bài quyền quy định và bài quyền chỉ định. Tiếp đó, ở phần thi tự vệ, phân thế bài quyền và song đấu, thí sinh thực hành các bài đấm tự vệ, bài chỏ gối, bài phá gối, quyết trụ, phân thế bài quyền và thi đấu đối kháng (song đấu). Cuối cùng, các võ sinh bước vào phần kiểm tra kỹ thuật đá bay và thể lực để đánh giá toàn diện sức bền, sự linh hoạt cũng như bản lĩnh thi đấu.

Một phần thi của các võ sinh tại kỳ thi. Ảnh: Mai Hoa

Ghi nhận trên sàn thi đấu trong buổi sáng 15-11, các lượt thi của khối lên 1 đẳng diễn ra trật tự, nghiêm túc. Từng nhóm thí sinh bước vào các vị trí đánh số trên sàn với tác phong chững chạc, thực hiện dứt khoát từng động tác dưới sự chấm điểm công tâm, chặt chẽ của Hội đồng giám khảo. Phía ngoài khu vực thi đấu, đông đảo võ sinh các lượt kế tiếp theo dõi chăm chú, giữ gìn trật tự và tuân thủ nghiêm kỷ luật võ đường.

Các đại biểu chúc mừng màn trình diễn của các vận động viên tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Tương Mai cùng tinh thần làm việc công tâm của Hội đồng thi, Kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia lần thứ II năm 2026 tại Hà Nội không chỉ hoàn thành mục tiêu đánh giá, cấp chứng nhận đẳng cấp quốc gia cho các huấn luyện viên, võ sinh, mà còn tạo thêm xung lực mới thúc đẩy phong trào rèn luyện Taekwondo rộng khắp, bài bản trên địa bàn Thủ đô./.