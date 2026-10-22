570 triệu cổ phiếu sang tay, Novaland cần gần 8.000 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Cổ phiếu NVL giao dịch đột biến, cổ đông lớn có động thái trái chiều

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) liên tiếp ghi nhận những diễn biến đáng chú ý, từ biến động mạnh của giá cổ phiếu đến các giao dịch quy mô lớn liên quan đến những doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.

Khoảng một tháng qua, tổng cộng khoảng 570 triệu cổ phiếu NVL được chuyển nhượng, tương đương gần 24% lượng cổ phiếu đang niêm yết, hiện ở mức hơn 2,4 tỷ đơn vị. Đáng chú ý, nhiều phiên giao dịch có khối lượng đột biến xuất hiện trong giai đoạn cổ phiếu giảm sâu, xen kẽ những nhịp hồi phục.

Phiên 30/9 ghi nhận hơn 97 triệu cổ phiếu NVL được sang tay, với giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra sau hai phiên giảm sàn liên tiếp và chuỗi giảm sâu trước đó. Một ngày trước, hơn 65 triệu cổ phiếu NVL chất bán ở giá sàn.

Đây cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau phiên bán tháo, lực cầu bắt đáy xuất hiện và hấp thụ lượng cung lớn. Những phiên sau đó tiếp tục ghi nhận giao dịch sôi động, với 51,3 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày 2/10 và hơn 73 triệu đơn vị ngày 9/10.

Diễn biến này diễn ra khi Novaland triển khai kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Tập đoàn đã gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11 và thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 26/11.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (trái) là Chủ tịch NVL. Ảnh: NVL

Đáng chú ý, các cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn cũng có những động thái trái chiều. Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 26-30/10 nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng thời gian để cân đối danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 7,423% lên 7,715% vốn điều lệ Novaland.

Trước đó, ngày 6/10, Diamond Properties đã bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận. Như vậy, chỉ khoảng hai tuần sau giao dịch bán ra, doanh nghiệp này lại đăng ký mua vào với khối lượng lớn hơn.

Trong khi đó, ngày 6/10, Novaland lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tập đoàn phá sản hoặc mất khả năng hoạt động, khẳng định những nội dung này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10, sau thời gian dài tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Các dự án như The Grand Manhattan, Victoria Village và The Park Avenue tiếp tục được thi công, hoàn thiện hoặc bàn giao theo kế hoạch.

Cổ phiếu NVL hiện ở vùng thấp lịch sử, quanh ngưỡng 10.000 đồng/cp.

Nợ gần 73.000 tỷ đồng, Novaland vẫn chịu áp lực dòng tiền

Khoảng 570 triệu cổ phiếu NVL được sang tay trong một tháng, cùng những giao dịch trái chiều của các cổ đông liên quan gia đình nhà sáng lập, đặt ra câu hỏi về diễn biến cơ cấu sở hữu và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với Novaland.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào khối lượng giao dịch chưa đủ cơ sở để kết luận có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông. Cần thêm thông tin về bên mua, bên bán và các thay đổi sở hữu được công bố chính thức để xác định bản chất những giao dịch này.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường xuất hiện trong khi Novaland vẫn phải xử lý áp lực tài chính lớn, dù kết quả kinh doanh có dấu hiệu cải thiện.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố trong tài liệu tham khảo, doanh thu thuần quý III/2026 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ước vượt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1.820 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lợi nhuận chưa đồng nghĩa với dòng tiền thực thu. Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland vẫn âm gần 3.600 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng dư nợ vay của tập đoàn ở mức 72.900 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 30.500 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng, bao gồm khoảng 13.200 tỷ đồng trái phiếu. Doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn tại cuối kỳ.

Một số khoản trái phiếu vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Novaland cho biết nguyên nhân chậm thanh toán là chưa thu xếp được nguồn tiền và doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Novaland dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng từ việc phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, hơn 5.953 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Khả năng giảm áp lực tài chính sẽ phụ thuộc vào kết quả chào bán và tiến độ thực hiện phương án sử dụng vốn.

Đáng chú ý, báo cáo soát xét bán niên 2026 tiếp tục nhấn mạnh vấn đề hoạt động liên tục của Novaland trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh thâm hụt và các nghĩa vụ tài chính đến hạn, quá hạn còn lớn.

Diễn biến giao dịch NVL thời gian qua cho thấy cổ phiếu đang thu hút sự chú ý lớn của thị trường, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận về sự thay đổi trong kỳ vọng của cổ đông hay một chuyển biến cụ thể trong cơ cấu sở hữu. Với Novaland, những yếu tố cần theo dõi vẫn là kết quả huy động vốn, tiến độ xử lý nợ, dòng tiền thực thu và khả năng đưa các dự án vào triển khai, bàn giao đúng kế hoạch.