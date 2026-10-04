57 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong 06 giờ qua (từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 04/10), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Cầm 66,8mm (Phong Hải); Hòa Mạc 66,8mm (Văn Bàn); Nậm Búng 1: 62,2mm, Nậm Lành 2: 47,2mm (Gia Hội); Nậm Đét 70,2mm (Bảo Nhai); Nậm Pung 64,2mm (Mường Hum); Pa Cheo 42,8mm (Bản Xèo); Phình Hồ 40,4mm (Phình Hồ); Phúc Sơn 62,2mm (phường Cầu Thia); Thủy Điện Nậm Phàng 71mm (Bản Liền); Xà Hồ 45,2mm (Hạnh Phúc). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Thời gian tới, một số khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 40mm, có nơi trên 60mm. Với điều kiện đó, lũ quét có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất có thể xảy ra trên sườn đồi dốc và taluy các tuyến đường giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá huỷ các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới: