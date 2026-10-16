56 học viên tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu được tập huấn: Tổng quan quản lý hậu cần phương tiện tránh thai trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; dự báo nhu cầu phương tiện tránh thai; lập kế hoạch cung ứng, mua sắm và đề nghị cấp phương tiện tránh thai; quản lý tồn kho, bảo quản và kiểm soát hạn dùng; chứng từ, sổ sách và chế độ báo cáo; quy trình thực hiện, kiểm tra và biểu mẫu quản lý phương tiện tránh thai tại trạm y tế và thực hành giải quyết tình huống thực tế.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp cán bộ phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và quản lý hậu cần phương tiện tránh thai xã, phường củng cố kiến thức, nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng có hiệu quả hệ thống thông tin hậu cần phương tiện tránh thai; nắm bắt được những thông tin, kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc thực tiễn của địa phương.